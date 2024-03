Víme, kdy a kde bude v Česku jezdit autíčko Google Street View

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Google letos chystá vypravit mapovat speciálními vozy Slovensko, které se tak díky tomu dočká o několik měsíců později vylepšení funkce Street View. Tehdy sice ještě na oficiálním webu Street View žádné zmínky o mapování Česka nesvítily a leckdo si proto myslel, že po loňském mapování našich luhů a hájů se sem Google nechystá, opak je ale pravdou. Na webu Street View se totiž nakonec přeci jen objevily informace o tom, kam se Google chystá svá auta vyslat.

Autíčko Google Street View bude mít v nadcházejících týdnech a měsících namířeno do celkem osmi krajů, ve kterých se však zaměří jen na určité oblasti. Ačkoliv Google přímo neuvádí, kde se budou vozy který den konkrétně vyskytovat, aby zamezil například nejrůznějším vtípkům, které by se lidé snažili do Google Maps propašovat, na jeho webu stojí, že mapování bude probíhat od dubna do října. Co se pak týče krajů, do kterých se vozy Googlu chystají, ty jsou následující: