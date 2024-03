Podívejte se, jak neuvěřitelně se za 20 let změnila podoba Maců

Pokud se již řadíte mezi starší fanoušky Applu, jistě nám dáte za pravdu, když řekneme, že se design Apple produktů za poslední roky opravdu výrazně změnil. Mnozí jablíčkáři sice tvrdí, že tomu tak není, nicméně když proti sobě postavíme například produkty, které od sebe dělí dobrých 10 let, je rozdíl mezi nimi naprosto očividný. Jasně, leckdo bude namítat, že 10 let je natolik dlouhá doba, že by bylo zvláštní, kdyby se designově produkty nezměnili. Co když vám ale řekneme, že třeba od představení iPhonu X uplyne letos v září přesně 7 let? A přitom se jedná o zařízení, jehož představení mají mnozí z nás stále v živé paměti, jako by se tak stalo včera.

O iPhonech to ale dnes nebude, připraveny pro vás totiž máme Macy. Pokud vás tedy zajímá, jak se za dvě desetiletí změnila podoba celé produktové řady jablečných počítačů, v galerii níže si můžete prohlédnout, jak vypadaly Macy nabízené v roce 2004, 2014 a nyní, tedy v roce 2024. Jedná se totiž o skutečně zajímavou podívanou, která vás jednoduše vrátí do minulosti a dá vám vzpomenout na to, jaký design byl v letech 2004 a 2014 zrovna „in“ – tedy alespoň v technologickém světě.