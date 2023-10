11 let evoluce: Podívejte se, jak vedle sebe vypadá stařičký iPhone 5 a nejnovější iPhone 15 Pro

Zatímco letošní představení iPhonů 15 (Pro) vyšlo na 12. září 2023, v roce 2012 představil Apple své nové iPhony o den později – tedy 13. září. Jednalo se tehdy o iPhony 5, které jsou mnohými uživateli včetně mě doposud vnímány jako jedny z nejkrásnějších iPhonů, které kdy kalifornský gigant dokázala vyvinout. Hliník v kombinaci se skleněnými prvky, fotoaparát zapuštěný do těla telefonu či minimalistická přední strana s nenápadným Home Buttonem zkrátka baví i po letech. Nemá však smysl si nalhávat, že iPhone 5 niž není v dnešní době dědečkem. 11 let v životě telefonů je totiž extrémně dlouhá doba, za kterou se technologie, ale i pojetí moderního designu posunou na míle daleko. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli vedle sebe iPhone 5 z roku 2012 a iPhone 15 Pro z roku 2023 nafotit, abychom vám lépe přiblížili to, co bylo výdobytkem moderní doby před 11 lety a co je jím nyní.

