Apple znovu vydal iOS 17.4.1! Ale jen pro někoho

Jen zřídkakdy se stává, že by Apple vydal operační systém pro jedno zařízení s ani ne týdenním rozestupem. A ještě výjimečnější je, když se jedná o jeden a tentýž update. Přesně to se však nyní stalo. Minulý čtvrtek vydaný iOS 17.4.1 totiž vyšel před pár hodinami v nové verzi. Háček je však v tom, že si jej takřka nikdo nevšiml, jelikož je jen pro ty uživatele, kteří si předešlou verzi iOS 17.4.1 ještě nenainstalovali.

Zatímco iOS 17.4.1 vydaný minulý čtvrtek nese označení 21E237, ten vydaný před pár hodinami je označen jako 21E236. Popisek nové verze updatu je zcela stejný jako u té původní a prakticky jisté je i to, že přináší tytéž věci, na které se Apple zaměřil v aktualizaci z minulého týdne. Ostatně, kdyby tomu tak nebylo, přišel by Apple takřka stoprocentně s iOS 17.4.2, kterým by systémy na iPhonech sjednotil. Takto to ale vypadá spíš na to, že zkrátka jen potřeboval z nějakého důvodu upravit označení updatů a proto se rozhodl v tichosti provést jejich přejmenování.

Zároveň se sluší říci, že spolu s revidovaným iOS 17.4.1 vyšla i nová verze iPadOS 17.4.1, ke které mnozí uživatelé vzhlíželi jako k předpovídané verzi iPadOS přizpůsobené pro nové iPady Air a Pro. Podle vývojářů, kteří již novou verzi systému prozkoumali, v ní však nejsou k vidění absolutně žádné náznaky toho, že by do ní Apple nasadil jakékoliv – byť menší – přizpůsobení novému hardwaru. I proto vás tak mohou nové verze iOS 17.4.1 a iPadOS 17.4.1 nechat chladnými.