iOS 17.4.1 a macOS 14.4.1 opravují hned dvě nebezpečné bezpečnostní chyby

U minulý týden vydaného iOS 17.4.1 překvapil Apple nejednoho jablíčkáře tím, jak strohý byl ohledně informací, co přesně aktualizace přináší. V poznámkách k aktualizaci se totiž omezil na strohé: „Tato aktualizace přináší důležité opravy chyb a aktualizace zabezpečení a je doporučena všem uživatelům,“ čímž dost možná leckoho naštval. Tyto tajnosti však měly dobrý důvod, jak nyní ukázalo zveřejnění dodatečných poznámek k updatu na vývojářském portálu Applu.

Poté, co Apple včera vydal ještě macOS 14.4.1, umístil na vývojářský portál podpůrný dokument, ve kterém informuje o tom, že minulý týden vydané iOS 17.4.1, iPadOS 17.4.1 obsahuje spolu se včera vydaným macOS 14.4.1 opravu dvou nebezpečných bezpečnostních chyb a instalace aktualizací je proto doporučena všem uživatelům. Apple se sice nezmiňuje o tom, zda byly chyby již aktivně používány hackery, zato však prozradil, že obě chyby umožňovaly v případě zneužití útočníkům spustit na iPhonech, iPadech a Macích libovolný kód bez ohledu na udělená oprávnění. Ve výsledku je tedy šlo využít k celé řadě věcí včetně extrahování osobních údajů uživatelů a tak podobně. A to je ostatně i důvod, proč Apple v poznámkách k iOS 17.4.1 mlčel. Nejprve totiž bylo třeba, aby se aktualizace co nejvíce rozšířila mezi uživatele, díky čemuž může nyní informovat o tom, jaké konkrétní chyby opravuje.