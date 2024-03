Apple chystá revoluci v nabíjení svých produktů! Ve hře je návrat vyměnitelných baterií

V dohledné době bychom se možná mohli dočkat výrazných změn, co se týče nabíjení Apple produktů. Odborníci ve společnosti Apple totiž v současné chvíli pracují na standardizovaných pouzdrech, díky kterým by uživatelé mohli snadno přehazovat baterie mezi výkonnými zařízeními, jako je iMac, a méně náročnými, jako jsou klávesnice nebo jiné periferie.

Tato technologie by mohla vést k univerzálnímu standardu pro výměnné baterie a teoreticky by také mohla odstranit nutnost neustále nabíjet všechna bezdrátová zařízení. Posledním zařízením Apple s vyměnitelnou baterií byl MacBook z roku 2009. Uživatelé si tak již 15 let nemohou jednoduše vyměnit baterii ve svých Apple produktech. Apple ale není jediný, kdo používá vestavěné nevyjímatelné baterie. Zároveň však desítky produktů v nabídce Applu, od laptopů po telefony, vyžadují pro svou funkci pravidelné nabíjení. Na rozdíl od tradičních standardizovaných baterií typu AA, C, D a dalších by tento nový systém uživatele nezatěžoval uživatele nutností znalosti konkrétního typu baterie.

Patent s názvem „Systém nabíjení baterií a mobilní a doplňková zařízení“ popisuje možné řešení pro energeticky náročné přístroje. Apple v něm navrhuje standardizované velikosti obalů na baterie, které by obsahovaly samotné baterie a senzory pro detekci a využití v zařízeních různých výrobců. V praxi by to fungovalo podobně jako protokol USB-C. Uživatelé by si mohli pořídit jakoukoliv baterii s touto technologií a napájet s ní svá zařízení. Standardizované pouzdro a konektory by umožnily snadné přehazování baterií mezi zařízeními a jejich nabíjení v kompatibilní nabíječce.

Ilustrace v patentové přihlášce ukazují nabíjení vyměnitelných baterií v iMacu a jejich použití v telefonech, klávesnicích a bezdrátových myších. Písmena C a D v tomto případě zřejmě neodpovídají žádnému stávajícímu standardu velikosti baterií, spíš naznačují možnost existence různých velikostí pro různé potřeby. Patent také popisuje bezdrátovou komunikaci mezi bateriemi a nabíjecí stanicí či hostitelským počítačem. To by umožnilo bezdrátové nabíjení a zároveň sledování stavu baterie podobně, jako se zobrazuje stav baterie AirPods v ovládacím centru.

Tento univerzální bateriový standard by nejen napájel zařízení, ale také poskytl počítači Mac nebo jinému hostiteli informace o stavu baterie. Pravděpodobně by to fungovalo podobně jako zobrazování stavu baterie AirPods a AirTagu na iPhonu. Stejně jako u jiných patentů jde zatím nicméně o zkoumanou technologii, nikoliv hotové řešení. Nicméně snaha Applu o zavedení standardu pro vyměnitelné baterie naznačuje, že by se mohl změnit způsob napájení zařízení a Apple by v něm mohl sehrát klíčovou roli.