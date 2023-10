Apple má plán, jak iPhony naučit obousměrné bezdrátové nabíjení

Reverzní nabíjení není ve světě smartphonů žádnou novinkou. Časem k tomuto postupu chce směřovat zřejmě i Apple. V souvislosti s novými iPhony 15 lze kabelem nabíjet například Apple Watch, AirPods a jiná příslušenství. Nicméně bezdrátová cesta je vždy příjemnější. Současný trend je takový, že položíte smartphone lícem dolů a skrze zadní stranu bezdrátově nabíjíte jiná zařízení. Apple má, alespoň dle nového patentu, v plánu tento postup umožnit i přes přední stranu skrze displej.

Patent nese vypovídající název „Through-Display Wireless Charging“ a ve zkratce s tedy týká skutečnosti, že by displej mohl být nabíjecím bodem. Technologie, jak uvádíme výše, by mohla být zřejmě časem použita nějakým způsobem i u iPhonů, neboť jde o postup, který konkurence již dlouhé roky používá. Nicméně text patentové přihlášky výslovně hovoří o tabletu. Jakmile budete na tabletu pracovat se stylusem, položíte jej na displej a on se nabije. Přihláška uvádí takový příklad, neboť v ní stojí, že při tomto procesu by velká část displeje měla být nezakryta, aby uživatel mohl do jisté míry i nadále pracovat. Mohlo by jít prý i o část obrazovky, která „nemusí nic zobrazovat“. Těžko tedy říct, zda mají inženýři na mysli větší rámeček okolo displeje. Vzhledem k nastavenému trendu je ale tento postup spíše nepravděpodobný. Jako vždy je třeba připomenout, že se jedná o patent, který Apple nemusí nikdy uvést v život. Nicméně na nějakou formu reverzního nabíjení se již dlouho čeká. A ve finále by mohlo být jedno, zda se příslušenství nabíjí přes přední či zadní stranu. Na druhou stranu pokud by se nabíjelo „přes“ displej, bylo by zajímavé, kdyby bylo na nějaké nezakryté části displeje vidět, jak moc je produkt nabit a kolik zbývá baterie iPhonu/iPadu.