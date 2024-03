Apple chce osadit příští Vision Pro senzory mozkových vln. Proč?

O tom, že se Apple chystá i nadále vylepšovat další generace svého headsetu Vision Pro, není nejmenších pochyb. Podle nejnovějších zpráv do dokonce vypadá, že by do jednoho z nástupců aktuální první řady mohla cupertinská společnost implementovat také senzor mozkových vln, který by mohl uživatelům pomoci zlepšit jejich duševní zdraví, pomoci jim při tréninku a cvičení a vylepšit všímavost.

Svědčí o tom nedávno podaná patentová přihláška. Ta popisuje technologii, která by umožnila vytvoření jakéhosi neinvazivního nervového rozhraní mezi mozkem uživatele a počítačem. Tato technologie by teoreticky mohla být schopná monitorovat celou řadu nejrůznějších procesů například v srdci, plicích nebo mozku, a konkrétně v případě mozku by mohla pomoci určit, zda jsou aktivní mozková centra učení nebo zda třeba mozkové vlny vykazují panickou reakci. Samozřejmě to ani v nejmenším neznamená, že by Vision Pro dokázal číst myšlenky svého nositele. Headset by nicméně shromažďoval údaje, řídící činnosti související se zdravím. Podobně jako senzory hodinek Apple Watch slouží ke sledování tréninku, spánku a zdraví srdce, tyto senzory by přinesly novou úroveň informovanosti o činnosti uživatele.

Apple ve zmíněné patentové přihlášce také popisuje systém pro sledování různých oblastí mozku, například oblastí zodpovědných za učení, úzkost, vizuální stimulaci a řadu dalších. To by mimo jiné mohlo otevírat další možnosti, co se týče práce s klienty s traumatem a dalšími obtížemi. Celkové fyzické a duševní zdraví se zdá být pro tuto patentovou přihlášku klíčové. Apple popisuje systémy, využívající konstrukci náhlavní soupravy blokující světlo, aby byl zážitek plně pohlcující. Stávající technologie biofeedbacku již blokují okolní světlo pro lepší soustředění a Apple by tak mohl vytvořit zařízení založené na terapeutických metodách, které by používali lékaři a odborníci na duševní zdraví.

Seznam jednotlivých senzorů, které by mohly být do zařízení integrovány, je ohromující. Uvedení senzoru na seznamu nicméně nutně neznamená, že bude zaveden v budoucích produktech. Znamená to pouze to, že Apple zvažuje všechny možné případy použití. Zdá se, že některé senzory, včetně senzorů funkčního magnetického infračerveného zobrazování (FMRI), se v brzké době opravdu neobjeví.

Patent například popisuje zabudování senzorů do popruhu zařízení, přičemž tyto senzory monitorují různé oblasti mozku a účinně zjišťují tělesnou teplotu, údaje o tepu, frekvenci dýchání a krevní tlak. Patent společnosti Apple popisuje, jak by tato technologie mohla být použita k řízení aplikací pro řízenou meditaci, doplněnou o zpětnou vazbu prostřednictvím haptiky a vizuálního rozhraní. Takto vybavený Vision Pro by měl zajisté i svůj potenciál při trénincích, kdy by mohl poskytovat biometrickou zpětnou vazbu v reálném čase o řadě aspektů od srdečního tepu a krevního tlaku až po svalové kontrakce a aktivitu potních žláz.

Tento patent je připsán Javieru Mendezovi, který má také patent na možné bezdrátové nabíjení baterií, přijímače GPS a další senzory, které by mohly být integrovány do náramku Apple Watch.