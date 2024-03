Uniklo další vylepšení z iOS 18! Budete z něj nadšeni

Ještě před pár měsíci se sice iOS 18 jevil jen jako další nudný update, nyní však naopak díky spoustě uniklých informací vypadá jako jeden z největších updatů za poslední roky, ne-li ten vůbec největší. Dorazit v něm má totiž například řada novinek založených na umělé inteligenci, které mají výrazně usnadnit používání řady funkcí iPhonu. Další velmi zajímavou novinku pak odhalil velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu před pár hodinami. O co konkrétně se jedná?

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že má Apple pro iOS 18 v plánu výrazné přepracování domovské obrazovky. Tu má jít nově daleko více přizpůsobit tak, aby lépe vyhovovala potřebám jablíčkářů. O co přesně se bude jednat sice zdroje Gurmana neprozradily, nepřekvapily by však například nové možnosti widgetů, složek či pro leckoho vysněná možnost „mezer“ mezi ikonami aplikací po vzoru Androidu, díky čemuž by tak šla domovská obrazovka lépe rozčlenit. Svým způsobem však potěší cokoliv. Přeci jen, čím víc možností přizpůsobení k dispozici je, tím více uživatelům se Apple zavděčí.

iOS 18 si svou premiéru odbude spolu s watchOS 11 a dalšími novými OS na červnové WWDC, která loni přinesla mimo jiné odhalení Macu Pro s čipem Apple Silicon či headsetu Apple Vision Pro. Zda se i letos dočkáme nového hardwaru je sice zatím ve hvězdách, i kdyby však ne, iOS 18 by měl očekávání fanoušků Applu ohledně novinek bezezbytku uspokojit. Snad se tedy tak ve finále i stane.