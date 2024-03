iOS 18: Představení, nové funkce, kompatibilita a na co dalšího se můžeme těšit

Novinky, které lze očekávat v novém operačním systému jablečných smartphonů, patří, pokud jde o software, mezi velmi sledované. Umocňují to dosavadní informace, které ukazují, že by se tento rok mohlo jednat o jeden z nejvýznamnějších updatů pro iPhone za poslední roky. Také Mark Gurman z agentury Bloomberg je přesvědčen o významu, který by měla nejnovější verze představovat, když tvrdí, že bude „jednou z největších aktualizací iOS – ne-li největší – v historii společnosti“.

Důvodem je umělá inteligence, která se má stát stěžejním elementem některých plánovaných funkcí, což se dotýká také asistentky Siri. To staví Apple do pozice, kdy doufá, že tímto odpoví společnosti Google, která do svých telefonů Pixel integrovala AI v podstatě jako ústřední prvek, přičemž to platí také pro korejského konkurenta, jež zvolil stejnou strategii u relativně nedávno představeného modelu Samsung Galaxy S24.

Představení iOS 18

Přestože Apple nezveřejňuje harmonogram svých aktualizací systému iOS, s ohledem na předchozí praxi si lze udělat představu o tom, kdy bychom se od společnosti měli dočkat bližších informací. Pokud se budeme řídit minulými roky, první oficiální sdělení o iOS 18 uslyšíme v rámci letošní WWDC, kdy cupertinský gigant představí i další aktualizace softwaru pro iPad, Apple Watch i Mac. Datum konference prozatím známo není, ale obvykle se vývojářská akce koná na začátku června, kdy Apple zpřístupní připravovanou verzi vývojářům, přičemž o několik týdnů poté by měla následovat veřejná beta. Testovací programy v minulosti probíhaly prakticky po celé léto s častými updaty pro opravy chyb a nové funkce. Vše by mělo vyvrcholit těsně před začátkem podzimu, kdy bude ostrá verze iOS 18 k dispozici ke stažení hned při příchodu modelů iPhone 16 na pulty, což se děje většinou kolem poloviny září.

Kompatibilita iOS 18

Kompatibilita iOS 18 je zatím samozřejmě záhadou. O tom, na kterých současných iPhonech bude možné iOS 18 používat a které čeká ukončení podpory, zatím žádné oficiální informace k dispozici nejsou. U iOS 17 ji Apple ukončil pro iPhone 8 a iPhone 8 Plus, což je v souladu se zvykem společnosti, kdy se tento osud dotkne iPhonů starších pěti let. Pokud by se v Cupertinu rozhodli tohoto časového limitu držet, znamenalo by to odříznutí od budoucích aktualizací pro iPhone XR, iPhone XS a iPhone XS Max, neboť budou dosahovat této hranice.

Nicméně spekulace, které se objevily na „X“ a uváděly seznam modelů iPhonů, na nichž nejnovější verze systému poběží, zahrnovaly i tyto výše jmenované telefony. Pokud by se to ukázalo jako pravdivé, znamenalo by to, že upgradovat by mohla táž zařízení, na kterých lze dnes spustit iOS 17. Dokud ovšem Apple seznam neoznámí, což se obvykle děje uprostřed náhledu iOS během konference WWDC, je to třeba brát s rezervou.

Funkce umělé inteligence

Na to, abychom mluvili o konkrétních funkcích, které se v iPhonu objeví s aktualizací iOS, je ještě příliš brzy. V prvních zprávách o plánech společnosti Apple týkajících se systému se však objevuje obecné téma, které se soustřeďuje okolo umělé inteligence, jež bude v aktualizaci hrát ústřední roli.

V uplynulém roce jsme byli svědky představení množství produktů poháněných umělou inteligencí, od ChatGPT OpenAI až po chatbota s označením Bard, respektive dnes již Gemini společnosti Google s vlajkovými loděmi řady Pixel 8 a Tensorem G3. Ve výčtu hráčů, kteří vsadili na tuto technologii, nelze opomenout Samsung, který její funkce učinil středobodem letošního uvedení Galaxy S24. Nejnovější telefony korejského giganta tak nyní podporují nástroje, které využívají generativní AI, a zahrnují kromě úpravy fotografií například živý překlad během telefonních hovorů, automatické shrnutí poznámek nebo rozšířené možnosti vyhledávání.

Fotogalerie Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro 9 Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro 15 Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro 16 Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro 19 Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro 22 Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro 32 Galaxy S24 5 Galaxy S24 Ultra 18 Vstoupit do galerie

Doposud vše nasvědčovalo tomu, že se Apple v otázkách integrace umělé inteligence (alespoň navenek) spíše drží stranou, ale v příštích měsících to vypadá na obrat, zejména pokud jde o software, který se nachází v jeho telefonech. Konkrétně společnost podle zprávy v The Information údajně investuje velké prostředky do vývoje CAI, tedy konverzační umělé inteligence, což má napomoci uživatelům iPhonů k tomu, aby mohli pomocí jednoduchých hlasových příkazů automatizovat vícekrokové úkoly. Zdá se, že chytřejší Siri už je za dveřmi.

Analytik Jeff Pu ze společnosti Haitong International Securities k této spekulaci dodává, že Apple plánuje spuštění vlastního chatbota s umělou inteligencí koncem roku 2024, přičemž svou domněnku opírá o plány společnosti na vybudování AI serverů, které by zvládly očekávanou pracovní zátěž. Načasování se shoduje s pravděpodobnými daty vydání iPhonů 16 společně s iOS 18.

Letošní generace jablečných smartphonů (jako jeden z nejsilnějších produktů) je ideálním adeptem, který by mohl přinést firmě úspěch, právě zakomponováním potenciálu umělé inteligence. Leaker Revegnus na sociální síti „X“ prohlásil, že Apple se chystá pro svou modernizaci Siri použít velké jazykové moduly (LLM). To by u současných iPhonů mohlo znamenat, že mnoho funkcí AI bude založeno na cloudu, ovšem nejnovější řada by měla mít dostatečný výpočetní výkon, díky němuž dokáže operace provést přímo v zařízení. Následné zprávy naznačují, že tato funkcionalita je pro plány společnosti klíčová.

Značný podíl na tom nejspíš bude mít rodina čipů A18 zamýšlená pro letošní iPhony 16, přičemž pro výkonnější variantu čipů Apple, jež dostanou do vínku modely Pro, by to neměl být žádný problém, od čehož se odvíjí nejen pružné reakce, ale také ochrana soukromí, protože žádná data ani dotazy, se kterými se obrátíte na chytřejší asistentku, nemusí opustit váš iPhone. V současnosti dostupné údaje mnoho detailů neposkytují, lze ale očekávat, že konkrétnější kontury se vyrýsují v průběhu času ještě před zahájením konference.

Podpora RCS

Letos se schopnosti iPhonu rozrostou o velmi užitečnou funkci, přičemž se většina lidí domnívá, že se tak stane prostřednictvím iOS 18. Již loni v listopadu Apple potvrdil, že v rámci některé budoucí aktualizace softwaru v roce 2024 operační systém jablečných smartphonů přinese podporu RCS.

RCS neboli Rich Communication Services je textový protokol používaný aplikacemi pro zasílání zpráv v rámci systému Android. Společnost Apple dala jasně najevo, že její vlastní platforma iMessage se nikam nechystá a bude nadále poskytována způsobem, na který jsou uživatelé zvyklí. Co se však mění, je podpora zasílání textových zpráv z iPhonu uživatelům systému Android. Současné rozdělení na zelenou a modrou bublinu sice zůstane zachováno, ale mělo by to znamenat citelné zlepšení komunikace mezi platformami, a to jak z bezpečnostního hlediska, tak i rozšířením možností.

Příslib společnosti, pokud jde o RCS, je především pro uživatele Androidu, kteří volali po méně neohrabaném psaní SMS s iOS zařízeními, rozhodně obratem k lepšímu, neboť jim dříve Apple, jednoduše vzkázal, aby si „koupili iPhone“. Za změnou názoru může do jisté míry stát eventualita regulace v Evropě, podobně jako pravidla EU firmu přiměla k přijetí USB-C u iPhonu 15.

Funkce zpřístupnění

Jednotlivé zprávy poukazují na záměr Applu přidávat nové funkce přístupnosti a zároveň posunout některé stávající na vyšší úroveň. Nejintenzivněji se tomuto tématu věnuje MacRumors s odvoláním na zdroje z oboru a tvrdí, že se cupertinský gigant s nadcházejícími verzemi iOS i macOS zaměřuje na některá vylepšení, mezi něž patří například:

Adaptivní hlasové zkratky, kdy můžete vytvořit mluvenou frázi, která se váže k nastavení přístupnosti, a efektivně jej tak ovládat hlasem.

Optimalizace LiveSpeech, která k funkcím představeným v iOS 17 přidá možnost vytvářet kategorie pro lepší organizaci.

Rozšíření Nastavitelného textu, jež bude zahrnovat podporu pro změnu velikosti v Knihách, Počasí a podobně.

Mark Gurman z agentury Bloomberg samostatně uvádí, že iOS 18 poskytne majitelům sluchátek AirPods Pro (druhé generace) režim naslouchátka. Tato novinka by navazovala na funkci Živý poslech představenou již v iOS 12, kdy je zvuk zachycený mikrofony iPhonu přenášen do sluchátek.

Fotogalerie #2 AirPods Pro 2 nahled LsA 3 AirPods Pro 2 nahled LsA 4 AirPods Pro 2 nahled LsA 5 AirPods Pro 2 nahled LsA 6 AirPods Pro 2 nahled LsA 7 AirPods Pro 2 14 Velký Vstoupit do galerie

Redesign

Dostane iOS 18 novou vizuální podobu? Podle dalšího sloupku zmíněného Marka Gurmana na serveru Bloomberg je to možné. Tento pozorovatel společnosti Apple tvrdí, že bychom se s nejnovější verzí operačního systému pro iPhony mohli dočkat redesignu, ačkoli podrobnosti ve skutečnosti neuvádí. Pouze zmiňuje, že nový vzhled iOS 18 nebude čerpat inspiraci ze softwaru VisionOS pro náhlavní soupravu Apple Vision Pro.

I když v tuto chvíli mnoho podrobnějších informací není k dispozici, vše nasvědčuje tomu, že bude iOS 18 velmi významnou aktualizací, která iPhonu 16 i současným modelům přinese skutečně bohatou porci nových možností. Jak se bude blížit WWDC 2024, poodhalí následující týdny jistě více detailů, přičemž zajímavé bude zejména nahlédnout pod pokličku záměru Applu, jakým způsobem hodlá využít potenciál umělé inteligence a integrovat jej (nejen) do svých telefonů.