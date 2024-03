EU začala oficiálně vyšetřovat Apple za porušení nového zákona, hrozí mu astronomická pokuta

To, o čem se začalo šuškat minulý týden, se nyní dle očekávání stává skutečností. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o zahájení vyšetřování Applu Evropskou unií a to konkrétně kvůli potenciálnímu porušení nového zákona o digitálních trzích (DMA), který začal na území EU platit na začátku března. Právě zahájení vyšetřování totiž před pár dny de facto potvrdili přední představitelé Evropské komise, která dnes vydala tiskovou zprávu, kterou zahájení vyšetřování oficiálně startuje.

Vyšetřování se podle komise bude totiž konkrétně kolem řady potenciálních pochybení v dodržování DMA, přičemž kromě Applu bude vyšetřován třeba i Google a Meta. V případě Applu pak má být pod drobnohledem zejména to, jak je nyní umožňováno vývojářům působit s jejich aplikacemi mimo App Store, tedy za využití alternativních obchodů s aplikacemi, stejně jako to, zda je nová úvodní obrazovka sloužící pro výběr výchozího prohlížeče na iPhonu dostatečným řešením pro splnění zákona. Prověřena bude rovněž nová struktura poplatků pro alternativní obchody či podmínky pro aplikace jako takové.

V oficiálním oznámení zahájení vyšetřování stojí konkrétně toto:

„Komise zahájila řízení s cílem posoudit, zda opatření zavedená společnostmi Alphabet a Apple v souvislosti s jejich povinnostmi týkajícími se obchodů s aplikacemi nejsou v rozporu s DMA. Ustanovení čl. 5 odst. 4 DMA vyžaduje, aby strážci brány umožnili vývojářům aplikací bezplatně „nasměrovat“ spotřebitele k nabídkám mimo obchody s aplikacemi strážců brány.

Komise se obává, že opatření společností Alphabet a Apple nemusí být plně v souladu, neboť ukládají různá omezení a restrikce. Ta mimo jiné omezují možnost vývojářů volně komunikovat a propagovat nabídky a přímo uzavírat smlouvy, a to i tím, že ukládají různé poplatky.

[…]

Komise zahájila řízení proti společnosti Apple ohledně jejích opatření ke splnění povinností i) umožnit koncovým uživatelům snadné odinstalování jakýchkoli softwarových aplikací v systému iOS, ii) snadno změnit výchozí nastavení v systému iOS a iii) nabídnout uživatelům obrazovky s volbou, které jim musí účinně a snadno umožnit zvolit alternativní výchozí službu, jako je prohlížeč nebo vyhledávač na jejich iPhonech.

Komise se obává, že opatření společnosti Apple, včetně designu obrazovky pro výběr webového prohlížeče, mohou uživatelům bránit ve skutečném uplatnění jejich volby služeb v rámci ekosystému Apple, což je v rozporu s čl. 6 odst. 3 DMA.“

Jak je již u podobných kolosálních vyšetřování zvykem, o krátkodobou záležitost se jednat nebude, ba právě naopak. Dle Komise je totiž reálné, že se vše stihne zhruba do jednoho roku, avšak zda se to podaří, to ve výsledku ukáže až čas. Už nyní je však jasné, že Apple udělá vše pro to, aby z vyšetřování vyšel „bez ztráty kytičky“. V opačném případě by mu totiž hrozily astronomické pokuty až do výše 10 % celkového celosvětového obratu, popřípadě až 20 % z celkového celosvětového obratu při opakovaném porušení.