Vraťte se, dokud to jde! Na iPhony lze znenadání opět nainstalovat iOS 17.3.1

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje nedávno vydaný iOS 17.4.1 či jeho předchůdce ve formě iOS 17.4, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž začal znenadání opět podepisovat i iOS 17.3.1, který přitom 13. března zařízl a jeho instalaci přestal povolovat. Pokud jste tedy po 13. březnu přešli na iOS 17.4, nebylo z něj již návratu, což mnozí uživatelé nesli poměrně nelibě – zejména pak ti, kteří nesouhlasí se změnami v iOS, které nařídila Applu Evropská unie.

Návrat na iOS 17.3.1 lze provést podle našeho staršího návodu. Ten se sice vztahuje na downgrade z iOS 17 na iOS 16, avšak princip návratu je stejný i nyní, tedy při návratu z iOS 17.4 či 17.4.1 na iOS 17.3.1. Jediné, co se liší, jsou samozřejmě ipsw.me instalační soubory. Myslete však na to, že jsou s návratem spojeny veškerá negativa, která taktéž v našem starším návodovém článku popisujeme.

Co konkrétně Apple ke znovuobnovení podepisování iOS 17.3.1 a tedy de facto ke znovupovolení jeho instalací na iPhony vede není v tuto chvíli bohužel jasné, stejně jako netušíme ani to, jak dlouho bude toto instalační okno otevřené. Když se však v minulosti něco takového stalo, netrvalo příliš dlouho a Apple obnovené podepisování softwarů zase zatrhnul. Nebylo by proto příliš překvapivé, kdyby se tak stalo i tentokrát, kvůli čemuž doporučujeme s downgradem rozhodně neotálet, protože pokud šanci prováháte a na iOS 17.3.1 se z iOS 17.4 či 17.4.1 nevrátíte, šanci na tento krok už dost možná mít nikdy nebudete. Podobná okna pro downgrade se totiž objevují doslova jednou za několik let. V době psaní článku byl downgrade na iOS 17.3.1 možný na všechny iPhony, které iOS 17 podporují.