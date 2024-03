Půl roku s iPhonem 15 Pro: Co jsem si na něm zamiloval a co mě naopak štve?

Je tomu skoro až k nevíře, ale včera tomu bylo přesně půl roku od chvíle, kdy mi do rukou přistál nový iPhone 15 Pro a já jej na dalších 12 měsíců vyměnil za svůj tehdejší iPhone 14 Pro. Prodeje „patnáctek“ totiž odstartovaly v pátek 22. září s tím, že v tentýž den se začaly prodávat třeba i Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 či nové AirPods Pro 2. generace s USB-C nabíjecím pouzdrem. Leckoho možná proto bude zajímat to, jak iPhone 15 Pro coby člověk, který jej využívá od prvního dne prodejů a který před ním používal rok iPhone 14 Pro či 13 Pro, hodnotím. Pojďme tedy na to.

Jestli mě něco na iPhonu 15 Pro opravdu baví, pak je to jeho fotoaparát. I když se papírově zas až tak nezlepšil, přijde mi, že je svou kvalitou opravdu jinde a to, co jsem na iPhone 14 Pro či 13 Pro nebyl nikdy tak hezky schopen zachytit, zvládám nyní naprosto jednoduše. Dost mě baví i focení do 48MPx JPEG Max formátu, který je kombinací vysokého rozlišení s určitou formou komprese a AI úprav, díky čemuž tak vypadají fotky super, ale zároveň nabízí díky parádnímu rozlišení možnost zoomování, u kterého vás nebude limitovat rozmazání detailů. Dokonce bych se nebál říci, že fotit na iPhone 15 Pro mě baví snad nejvíce ze všech iPhonů za poslední roky, protože co člověk „cvakne“, to vypadá opravdu hezky.

Je tu však jedno velké „ale“, které vám musím objektivně přiznat. Když Apple loni v červnu přišel s tím, že model 15 Pro Max dostane 5x optický zoom, zatímco 15 Pro jen 3x optický zoom a já stál tehdy před rozhodnutím, po kterém sáhnout, s odstupem času mi přijde, že jsem tehdy úplně chytře nezvolil. Rozhodl jsem se totiž pro klasický iPhone 15 Pro se 3x optickým zoomem v domnění, že 5x optický zoom vlastně nejsem schopen jakkoliv relevantně využít, protože jsem jej tak nějak doposud nepotřeboval.

Když však nyní fotím na iPhone daleko víc než dřív a dívám se i kvůli tomu víc kolem sebe, co by tak stálo za zvěčnění, dost často narážím na to, že si všimnu něčeho, co by mohlo na fotce vypadat po pětinásobném přiblížení opravdu super, ale na trojnásobném to za moc nestojí. Popravdě, na trojnásobný zoom toho vlastně nafotím extrémně málo, jelikož valnou většinu věcí „jedu“ na klasický širokoúhlý objektiv (byť s různými ohnisky), nebo když si chci trochu zaexperimentovat, sahám po ultraširokáči.

Upřímně, iPhone 15 Pro Max jsem testoval jen relativně krátkou dobu a tedy nejsem úplně schopen říci, zda jsou mé myšlenky zkreslené či nikoliv. Mám v sobě ale zkrátka najednou malého červíčka, který říká, že mít 5x optický zoom by bylo prostě super a já jsem nyní zbytečně limitován. Zkrátka taková psychologická hra, kterou s námi dost možná chtěl hrát i samotný Apple. O to víc se těším, jak se mi bude v září fotit s iPhonem 16 Pro, který by pětinásobný zoom nabídnout měl.

Možná to za následující řádky od mnoha z vás schytám v komentářích, ale ano, mám na iPhonu 15 Pro opravdu rád i jeho USB-C port, který na něm nahradil legendární Lightning. Hlavním důvodem je jeho univerzálnost, která člověku opravdu zpříjemní život. Jen pro představu, jako pracovní počítač používám MacBook Air napájený přes USB-C kabel. Když proto začne mému iPhonu „docházet šťáva“, stačí mi jen MacBook chvíli odpojit od napájení, zapojit do něj iPhone a je po starostech. Jasně, vím, že se tu rozplývám nad tím, že zatímco dříve jsem na danou věc potřeboval dva kabely, nyní mi stačí jen jeden, ale ono je to sakra opravdu velmi komfortní! Tím spíš, když člověk nabíjí MacBook přes 30W nabíjecí adaptér, který dokáže i iPhone nabít skutečně rychle.

Právě pohodlnost USB-C v kombinaci s rychlostí (použijete-li tedy samozřejmě dostatečně výkonný adaptér) mě nutí skoro až přemýšlet o tom, jaký smysl má vlastně v současnosti podpora bezdrátového nabíjení v podání Applu. Rychlost bezdrátového nabíjení a to i v případě MagSafe se zkrátka kabelu nemůže absolutně rovnat a tím, že Apple sjednotil porty a já tedy mám rázem jednodušší přístup k USB-C, mě svým způsobem odnaučil používat přes den bezdrátové nabíjení, protože vím, že když budu potřebovat, stačí mi pár minut na kabelu a je vystaráno.

Nechápejte mě prosím tak, že bych byl odpůrce bezdrátového nabíjení či cokoliv podobného, jelikož tím opravdu nejsem. Sám mám na bezdrátovou nabíječku v autě, na pracovním stole, na nočním stolku a do nedávna i v kuchyni, ale přijde mi, že tím, jak Apple absolutně rezignoval na jakékoliv jeho inovováni po stránce rychlosti, začíná jeho lesk čím dál tím víc zacházet. A když má navíc nyní člověk v ruce komfortnější způsob nabíjení jak z hlediska rychlosti, tak díky sjednocení portu i z hlediska „námahy“ spojené s hledáním kabelu, prostě mi nyní bezdrát dává smysl o poznání méně než tomu bylo u iPhonů 14 Pro, kde jsem musel s hledáním Lightningu s vhodným adaptérem zápolit více. Doufám tedy, že se Apple v tomto směru polepší a zrychlí jak klasické bezdrátové nabíjení, tak i MagSafe. Protože v současnosti je to pro mě osobně maximálně tak nabíjení vhodné přes noc.

V souvislosti s nabíjením se v krátkosti zmíním i o baterce. Na výdrž si sice nemůžu stěžovat, to však platí jen v případě, že na iPhonu nehraji hry či cokoliv podobného. Upřímně, nejsem žádným velkým mobilním hráčem a když už, raději zasednu ke konzoli. Nedávné vydání portů Resident Evil na iPhony jsem si však ujít nenechal, stejně jako mě nedávno vcelku chytl mobilní port Metinu2, tedy hry, na které jsme na základní škole s kamarády vyrostli.

O to víc mě překvapilo, jak extrémně náročnější hry (a tedy logicky i aplikace) dokáží baterii iPhonu vycucat. Z mého pohodlného jednodenního používání se rázem stalo jedno dopoledne či odpoledne, což úplně komfortní nebylo. Kdyby se tedy Applu podařilo do budoucna na výdrži zejména při náročných úlohách zapracovat, bylo by to rozhodně ku prospěchu věci. Pomohl by tím totiž nejen hráčům, ale ve výsledku všem. Protože s rychlým vybíjením iPhonu se nesetkávám jen u hraní her, ale třeba i každé září, když s novým modelem vyrážím na několik fototestů spočívajících „jen“ ve focení všeho, co je kolem člověka hezké. I z těch totiž není problém odejít za pár hodin s poloviční baterií. Rozhodně je tedy co zlepšovat, i když si to člověk možná „na první dobrou“ úplně neuvědomuje. Pozitivní je nicméně alespoň to, že kondice baterie je i přes každodenní nabíjení stále 100%.

Další novinkou iPhonů 15 Pro, která rozhodně stojí za zmínku, je akční tlačítko. To mi přijde i po půl roce používání super, avšak i zde je jeden zásadní háček. Tak nějak jsem totiž čekal, že jeho využitelnost strmě poroste a to hned v několika rovinách. Jednak by mi zde dávalo smysl, kdyby Apple umožnil například dvojklik pro další akci, trojklik pro jinou a tak podobně a jednak jsem upřímně čekal, že akční tlačítko integruje do svých aplikací spousta vývojářů coby dodatečný ovládací prvek. Ani jedna tato věc se však nenaplnila a já mám tak na akčním tlačítku stále to, co jsem si na něj nastavil hned po rozbalení iPhonu, v mém případě svítilnu.

Ano, její rychlá aktivace přes fyzické tlačítko je opravdu super, jelikož je podstatně rychlejší a intuitivnější než když jsem svítilnu spouštěl přes displej. Tak nějak se ale nedokážu zbavit dojmu, že přidat na bok iPhonu tlačítko kvůli jedné jediné akci je zkrátka nějak málo – tím spíš, když možností dalšího využití by šlo vymyslet nespočet. Snad se tedy Apple v tomto směru do budoucna pochlapí a akční tlačítko naučí víc než jen spouštět jednu předdefinovanou akci, protože to je fakt nuda. I když skvěle fungující.

Velmi kladně musím zhodnotit i nižší hmotnost telefonu, které dosáhl Apple díky nasazení titanového rámečku. Na tu si sice člověk zvykne velmi rychle a pak mu už ani nepřijde, že by v ruce držel mezigeneračně o dobrých 19 gramů lehčí telefon, to pravé prozření však nastane v případě, když si do vaší iPhonem 15 Pro zhýčkané ruky na chvíli vezmete některé ze starších „želez“. 206 gramů iPhonu 14 Pro, 203 gramů iPhonu 13 Pro je totiž znát skoro až neuvěřitelně. Skutečně takřka každý gram navíc ucítíte a garantuji vám, že to úplně příjemné není. Ke své lehké „patnáctce“ se tedy rázem vrátíte tuze rádi.

Je nicméně trochu škoda, že se Applu nepodařila hmotnost zvýraznit ještě více například odlehčením originálních krytů či podobnými věcmi. Jasně, i s nimi je iPhone 15 Pro lehčí než v případě staršího modelu se stejným typem krytu, ale už to zkrátka není tak povznášející pocit jako když telefon používáte bez krytu. To však vezmi čert. Mnohem radši bych totiž byl za to, kdyby se Applu podařilo přes kryt nějakým způsobem „zvýraznit“ nové zaoblení hran jeho telefonů. To se mi totiž velmi líbí a celkem mě mrzí, že si jej člověk naplno užije skutečně jen bez krytu. Jakmile pak telefon do nějakého toho krytu „vrazíte“, máte z iPhonu 15 Pro hned 12 Pro. Tedy, vizuálně.

Co tedy říci po šesti měsících každodenního používání iPhonu 15 Pro závěrem? Mě osobně tento telefon stále velmi baví a nebojím se říci, že mě baví dokonce podstatně víc než tomu bylo u iPhonu 14 Pro. USB-C, akční tlačítko či foťák rozhodně dokáží zaujmout, nižší hmotnost s mírným redesignem pak minimálně potěší. Nemá však smysl si zde jakkoliv nalhávat, že se jedná o 100% dokonalý telefon bez jediné mušky. Těch totiž iPhone 15 Pro má, jak jste se sami mohli v předešlých řádcích dočíst, vcelku dost, byť titěrných. Upřímně ale musím říci, že bych na model 15 Pro ze 14 Pro přešel i nyní po těchto zkušenostech. USB-C a fotoaparát je pro mě totiž naprosto dostačující argument.

