Na iPhonech ožil legendární Metin2! Jak se na dotykovém displeji hraje?

Ujížděli jste před lety na legendární MMORPG hře Metin2? Pak nejste sami. I já jsem v tomto virtuálním světě na konci základky a nárazově pak i na střední a vysoké škole strávil spousty hodin bojem na život a na smrt jak v PvP soubojích, tak při zdolávání těžkých bossů v nejrůznějších mapách. O to víc mě překvapilo a zároveň potěšilo, když jsem nyní úplnou náhodou objevil v App Store de facto dokonalou kopii Metinu2 pro iPhony. Ta nese název Mobile2, kromě iOS je k dispozici i na Android a Windows a stojí rozhodně za to!

Mobile2 lze přirovnat k oficiálnímu Metinu2 někdy kolem roku 2012. Nejedná se tedy o žádný privát s urychlením expením postavy či neuvěřitelně silnými zbraněmi hned od prvopočátku v inventáři či u obchodníků, ale o starý dobrý hardcore Metin, ve kterém vám bude každý level trvat poměrně dlouho a ve kterém bude získání kvalitní výbavy opravdu obtížné. K dispozici jsou zde celkem čtyři rasy ve formě válečníka, ninji, sury a šamana s tím, že každý má od pátého levelu k dispozici 5 či 6 kouzel (dle rasy). A dál už to asi zná každý.

Já si hru zkoušel poměrně intenzivně o víkendu, aby jí následně mohl ve článku na našem magazínu co nejlépe zhodnotit, a musím říci, že mě opravdu zaujala. Z grafického hlediska se totiž jedná skutečně o to, co si pamatuji z počítače, avšak vše je na mobilech daleko plynulejší, svižnější a rychlejší. Super je za mě i dotykové ovládání, které při bojování nikterak nelimituje. Problém není ani s nákupy v obchodech, vylepšováním věcí u kováře (ano, i zde věci rozbíjí) či s PvP souboji. Přesto jsou tu věci, které úplně nepotěší.

Tou první je dost nešťastně zpracované chatování s ostatními, které se provádí jen přes dlouhý řádek coby okno chatu. Nečekejte tedy komfort, který znáte například z Messengeru, iMessage a tak podobně. Druhý problém je absence minimapy i velké mapy (respektive jsem nebyl tyto prvky zatím schopen objevit), kvůli čemuž tak může být pro leckoho orientace docela složitá. Třetí zádrhel tkví v absenci úkolů. Lovecké questy sice k dispozici jsou, avšak klasické příběhové úkoly chybí, nebo jsem se minimálně nevylevloval na úroveň, na které bych je již začal dostávat. Jelikož však v oficiálním Metinu2 dostáváte úkoly hned od prvních levelů (byť stupidní), myslím si, že se zde na tyto úkoly tak úplně nemyslelo. I tak si ale troufnu říci, že pokud si chcete zavzpomínat na staré dobré časy a zabavit se, rozhodně stojí Mobile2 za to. Nostalgie je to totiž neuvěřitelná. Jen počítejte s tím, že anglicky, natož pak česky se tu budete domlouvat stěží. V současnosti je totiž zdejší komunita primárně turecká.

Mobile2 lze stáhnout zde