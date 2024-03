Umělá inteligence Googlu v iOS 18 a dalších Apple novinkách potvrzena dalším zdrojem

Před pár dny jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple podle zjištění velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu jedná s Googlem ohledně použití jeho AI modelu Gemini v iOS 18 a dalších softwarových i hardwarových produktech s cílem zajistit pro ně velmi kvalitní „AI základnu“. Ačkoliv se zdály některým fanouškům Applu tyto zprávy přitažené za vlasy, před pár hodinami je potvrdil i The New York Times skrze hned tři na sobě nezávislé zdroje. Zdá se tedy, že se umělá inteligence Googlu v softwarech i hardwarech Applu v budoucnu více či méně skutečně objeví.

Výše zmíněný portál potvrzuje slova Marka Gurmana prakticky bezezbytku s tím, že Apple skutečně s Googlem o využití jazykového modelu Gemini jedná. Jednání mají být sice zatím v počáteční fázi a znám není ani rozsah toho, co by vlastně měl Apple chtít, málo toho ale nejspíš nebude. Podle jiných zdrojů The New York Times je totiž Apple ve vývoji svého AI jazykového modelu za konkurencí pozadu, což si však nemůže tak úplně dovolit a nyní se proto snaží vše dohnat právě oslovením Googlu, který by s jeho požadavkem nemusel mít problém. Přeci jen, jednak svou AI „dodává“ i Samsungu a jeho smartphonům Galaxy S24, jejichž umělá inteligence je zčásti právě ta „googlácká“, a jednak s Applem udržuje dlouhodobě dobré vztahy kvůli jejich dohodě ohledně výchozího vyhledávače v Safari.

Nechme se překvapit, co vše tedy dokáže na poli AI Apple zprovoznit sám a k čemu všemu bude nakonec muset využít řešení od Googlu. Pozitivní je, že na první komplexnější ukázky jeho snahy už příliš dlouho čekat nebudeme. První nálož AI funkcí má totiž dorazit v iOS 18 a dalších nových OS, které se světu představí už na červnové WWDC. Snad tedy budou stát za to, ať už za nimi bude stát z technologického hlediska Apple, nebo budou spoléhat primárně na řešení Googlu.