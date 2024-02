ChatGPT se zbláznil! Píše nesmysly, mluví cizími jazyky a naznačuje, že je s vámi v místnosti

Chatboty nemusí být vždy jen skvěle nápomocní při řešení nejrůznějších úkolů, ale taktéž dokáží být pořádně děsiví. Své o tom ví mnozí uživatelé zřejmě nejvyužívanějšího chatbota současnosti ve formě ChatGPT. Právě ten se totiž u některých z nich chová v posledních dnech jako by se zbláznil.

Na sociálních sítích i diskuzních fórech se objevují příspěvky zmatených, naštvaných či vyděšených uživatelů ChatGPT, kteří poukazují na jeho velmi zvláštní chování. Nedokáže jim například správně odpovědět na jednoduché otázky, jelikož místo odpovědi blábolí naprosté nesmysly. Jindy jim zase odpovídá v cizích jazycích bez vyzvání, přičemž někteří uživatelé si dokonce všimli toho, že si vymýšlí vlastní slova, která sice vypadají, jako by pocházela z daného jazyka, avšak nic neznamenají. Objevily si ale i stížnosti na divné narážky ChatuGPT ohledně jeho potenciální existence v místnosti spolu s uživatelem.

Společnost OpenAI stojící za ChatGPT se nechala slyšet, že již o problému ví, sleduje jej a snaží se přijít na to, co jej způsobilo. Samotná je však z chování svého chatbota poměrně překvapená, jelikož jej neaktualizovala od 11. listopadu a tedy jeho nynější chování nelze vnímat například jako chybu pramenící z jeho čerstvého vylepšení. O to zajímavější bude, jak se mu celá zápletka podaří vyřešit a kdy tedy ve výsledku přestane ChatGPT uživatele strašit.