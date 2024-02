Žádná ochutnávka, ale pořádná nálož! iOS 18 má obsahovat spoustu nových AI funkcí

Fanoušci umělé inteligence si letos v operačních systémech Applu v čele s iOS 18 přijdou na své. Právě funkce založené na umělé inteligenci v nich totiž mají letos hrát prim a jak se navíc nyní zdá, málo jich rozhodně nebude. Přestože jsme v předešlých týdnech několikrát slyšeli o tom, že letošek bude ze strany Applu jen jakousi ochutnávkou jeho vize AI v operačních systémech, podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu nás čeká hotová nálož nových AI funkcí.

Gurmanovy zdroje pocházející přímo z Applu před pár hodinami de facto vyvrátily, že se v letošním roce dočkáme v OS Applu jen hrstky nových AI funkcí. Naopak do nich má být připravována spousta nových funkcí založených na umělé inteligenci v čele s výrazně lepší Siri, přepracovaným Spotlightu, lépe generovaných playlistů v Apple Music či hluboké integrace AI do Zdraví, Zpráv, Numbers, Keynote, Pages, ale třeba i do Zkratek a tak podobně. Určité exkluzivní AI funkce pak mají dorazit i do macOS 15 a iPadOS 18 s tím, že tyto novinky budou úzce spjaty právě s Macy a iPady. Zdá se tedy, že je rozhodně na co se těšit. Umělá inteligence je totiž na vzestupu a Apple jí evidentně ignorovat v žádném případě nehodlá.