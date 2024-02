Applu unikla další zajímavá AI novinka, dorazí možná už v iOS 18!

Umělá inteligence má hrát v nadcházejících letech u Apple produktů velmi důležitou roli a tak se nelze divit tomu, že jí chce Apple implementovat na co nejvíce míst. Jedním z nich má být podle nových informací agentury Bloomberg i Spotlight a to jak na iPhonech a iPadech, tak i na Macích.

Spotlight je vyhledávací nástroj v iOS, iPadOS a macOS, který kombinuje vyhledávání souborů uložených přímo v zařízení s vyhledáváním informací na webu, v App Store a tak podobně. V současnosti navíc zvládá i pár základních úkonů, díky kterým je tak poměrně univerzální. V budoucnu však chce Apple využitelnost Spotlightu ještě zvýšit. Testovat totiž má integraci velkých jazykových AI modelů, které by měly Spotlightu dodat schopnost zvládat podstatně složitější úkony než tomu je nyní, pracovat s konkrétními aplikacemi a tak podobně.

Nová verze Spotlightu by se měla rovněž naučit odpovídat na daleko složitější otázky než je tomu nyní, přičemž odpovědi by byly generovány právě na základě „znalostí“ umělé inteligence a přizpůsobovány otázkám pokládaným přímo jablíčkáři. Co se pak týče práce s aplikacemi, ta by měla být taktéž díky AI poměrně pokročilá, jelikož by měly být modely schopné spouštět pokročilejší funkcí, které potřebují v současnosti přímou aktivaci ze strany uživatele. Zkrátka a dobře, Spotlight by se stal s tímto vylepšením ještě využitelnějším a vzhledem k tomu, že chce Apple AI nasadit ve větší míře už v iOS 18, nebylo by překvapivé, kdyby dorazil již v něm.