Tato revoluční AI dokáže vytvářet úžasná videa, která jsou k nerozeznání od reality!

Pokud jste do dnešního dne nevěřili tomu, že má umělá inteligence obrovský potenciál a může v našem světě změnit mnohé, pravděpodobně dnes změníte názor. Společnost OpenAI, který stojí například za chatbotem ChatGPT, totiž světu oficiálně představila svůj nový AI generátor videí. Ten nese název Sora, je zatím zpřístupněn pouze vybraným institucím, grafikům, filmařům a umělcům a jeho výsledky se zdají být doslova a do písmene neuvěřitelné. Ostatně podívejte se sami jak na jedno z prvních videí, které OpenAI zveřejnil, tak i na řadu videí níže, která začínají zaplavovat sociální sítě.

Introducing Sora, our text-to-video model. Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Generování videí za pomocí umělé inteligence není svým způsobem žádnou novinkou. Veškerá takto doposud vygenerovaná videa však spojovala nízká kvalita, nelogické zpracování některých prvků v nich či celková jednoduchost. Zkrátka a dobře, nejednalo se v žádném případě z hlediska zpracování a kvality o hollywoodské trháky. To se ale nyní díky Sora změní. Tomuto generátoru totiž stačí jen slovní popis toho, co má vygenerovat, a výsledky v mimořádné kvalitě a se spoustou detailů se dostaví. Samozřejmě platí, že čím detailnější popis pro video bude, tím si s jeho tvorbou Sora lépe poradí, protože bude moci vycházet z většího množství „záchytných bodů“. Nicméně jak se zdá, s délkou popisu to ve výsledku není třeba nějak přehánět. Podle příspěvků na sociální síti X totiž stačí i relativně krátké popisky k tomu, aby vzniklo doslova neuvěřitelné video leckdy nerozeznatelné od reality. A o to zajímavější bude, jak se Sora bude zlepšovat do budoucna.

Další videa vygenerované přes Sora přímo od OpenAI naleznete zde

Announcing Sora — our model which creates minute-long videos from a text prompt: https://t.co/SZ3OxPnxwz pic.twitter.com/0kzXTqK9bG — Greg Brockman (@gdb) February 15, 2024

Soraのテキストでの動画編集!なんだこれ 1. 元動画

2. 雪道に変換

3. ドット絵に変換

4. サイバーパンク風に変換 pic.twitter.com/ncsueibiWe — saip (@_saip_) February 16, 2024

Look at this cat video!

Do you notice anything odd?

Well this is not a real cat! It's created by OpenAI's new model called "Sora" ! pic.twitter.com/JYsO5ZdF1A — iArgue (@x_ai_a12) February 16, 2024

I am often critical of OpenAI but the Sora video previews have left me speechless. This is excellent, world-changing work. pic.twitter.com/tfiYCwLJZy — Benjamin De Kraker 🏴‍☠️ (@BenjaminDEKR) February 15, 2024