Gurman: Žádné nové iPady příští týden nedorazí

Pokud jste už natěšení na příští týden a údajné představení nových generaci iPadů Air a Pro, které ve velkém předpovídá asijský leaker vystupující pod přezdívkou Instant Digital, máme pro vás dost možná špatnou zprávu. Zřejmě nejlépe informovaný zdroj ve světě Applu posledních let, kterým není nikdo jiný než technologický reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, totiž před pár hodinami slova leakera popřel. K žádnému představení iPadů v úterý 26. března, které leaker předpovídá, prý nedojde.

Gurman se k celé záležitosti ohledně představení iPadů příští úterý vyjádřil poměrně stroze, když na svém účtu na sociální síti X přesdílel článek z MacRumors pojednávající právě o 26. březnu coby o představení novinek s tím, že k přesdílenému příspěvku napsal, že to není pravda. Žádné další detaily už sice na X nepřidal, nicméně vzhledem k jeho chování z minulosti lze číst tento krok tak, že nejen 26. března, ale i žádný jiný den v příštím týdnu nové iPady Pro nedorazí. Kdyby se totiž leaker spletl jen o dny, Gurman by na něj nereagoval, jak to dělával v minulosti.

Přestože ani samotný reportér nejspíš zatím úplně neví, kdy přesně se nové iPady Air a Pro představí, o víkendu se ve svém souhrnu novinek ze světa Applu nechal slyšet, že by jej absolutně nepřekvapilo, kdyby svět na novinky čekal klidně až do poloviny dubna. Jejich představení a následné spuštění prodejů totiž závisí na dokončení speciálně upravené verze iPadOS 17.4, na které však má Apple stále pracovat. Dokud tedy nebude hotová a následně rozšířená do fabrik pro instalaci do iPadů, logicky nemohou být zařízení odhalena a prodávána. Dost možná nás tedy od příchodu nových iPadů nedělí dny, ale celé týdny.