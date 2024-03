Příští iPad by mohl být vybaven předním fotoaparátem na šířku

Nejrůznější spekulace o budoucích iPadech začínají opět nabírat na čím dál zajímavějších obrátkách. Podle jedné z nejnovějších zpráv by mohl být iPad Air příští generace například vybaven předním fotoaparátem na šířku. Potvrzují se tak nedávné spekulace jiného leakera, který právě změnu umístění předního fotoaparátu předpovídal.

Leaker s přezdívkou ShrimpApplePro nedávno na svém twitterovém účtu uvedl, že chystaný iPad Air 6 by sice neměl přinést převratné změny po stránce designu, jeden z prvků by se u něj ale mohl velmi výrazně změnit. Zmíněný leaker s odvoláním na své vlastní dobře informované zdroje uvedl, že nový iPad Air bude mít úhlopříčku displeje 10,9″. Co se barev týče, z původních pěti odstínů by měla zmizet buďto růžová, nebo modrá varianta. Nejzásadnější informací, kterou ShrimpApplePro uvedl, byl ale bezesporu údaj o změně umístění přední kamery.

The upcoming iPad Air 6 doesn't seem to have a significant redesign, except for the addition of a new landscape selfie camera. According to my source, only one size has been seen, which is 10.9 inches. So there likely won't be a bigger size available. pic.twitter.com/xkjo4waNpO

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 18, 2024