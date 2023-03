iPad Ultra: Jak by mohla vypadat nová generace nejvýkonnějších tabletů Applu

Není žádným tajemstvím, že Apple chystá na příští rok novou generaci svých nejvýkonnějších tabletů. Co vše iPady Pro (2024) přinesou sice zatím jasné není, intenzivně se však spekuluje například o nasazení OLED displeje, čipu Apple M3, zúžení rámečků, podpoře MagSafe nabíjení a možná i Dynamic Islandu. Aby byly navíc nové iPady Pro co možná nejlépe využitelné z hlediska práce, Apple se údajně chystá výrazně vylepšit iPadOS, který by se měl přiblížit ještě více macOS. Ať už se dočkáme čehokoliv, z dosud zjištěných informací začínají designéři skládat první koncepty, které mohou novinky odhalovat s předstihem. Jeden velmi zdařilý vám nyní ukážeme i na našem magazínu coby iPad Ultra. Jak se vám líbí?

