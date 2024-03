EU se chystá došlápnout na Apple, důvodů má prý hned několik

Nadcházející měsíce nebudou pro Apple na půdě Evropské unie velmi pravděpodobně tak úplně příjemné. Poté, co musel nedávno kvůli novému zákonu o digitálních trzích (DMA) poměrně zásadně změnit některé roky zažité věci v iOS v čele s povolením instalace aplikací z alternativních obchodů či z webu nebo odemčením NFC čipu platebním službám a aplikacím třetích stran, totiž bude takřka 100% Evropskou komisí vyšetřován ohledně toho, zda všechny jeho kroky skutečně splňují požadavky DMA.

Že se Evropská komise coby výkonný orgán Evropské unie chystá Apple prověřit nepřímo potvrdila její místopředsedkyně Margrethe Verstagerová v rozhovoru pro zpravodajskou agenturu Bloomberg. V tom se mimo jiné nechala slyšet, že zavedení poplatků za stahování aplikací mimo App Store ze strany Applu je snahou odradit vývojáře od používání nové možnosti rozšiřování aplikací, což lze ve výsledku vnímat jako obcházení DMA.

„Jsou věci, které nás velmi zajímají, například zda nová struktura poplatků společnosti Apple de facto nijak nezatíží využívání výhod DMA. Právě takové věci budeme zkoumat,“ řekla Vestagerová v rozhovoru agentuře Reuters.

Kromě reakce na nové poplatky pro vývojáře za instalace jejich aplikací vnímá negativně Vestagerová i to, jak Apple o alternativních obchodech s aplikacemi mluví v souvislosti s bezpečnostními riziky. V předešlých týdnech se totiž jeho představitelné nechali hned několikrát slyšet, že je právě řada změn v iOS, ke kterým musel Apple přistoupit kvůli evropskému zákonu o digitálních trzích, v jeho očích určitým bezpečnostním rizikem. To však podle Vestagerové není pravda.

„Považovala bych za nemoudré říkat, že služby nejsou bezpečné, protože to nemá s DMA nic společného,“ uvedla Vestagerová a pokračovala: „DMA je tu od toho, aby otevřel trh pro další poskytovatele služeb, kteří se k vám dostanou, a jak se váš poskytovatel služeb vašeho operačního systému, jak zajistí, aby to bylo bezpečné, je na jeho rozhodnutí. A samozřejmě, pokud uvidíme nebo získáme podezření, že je to proto, abychom řekli, že někdo jiný nedělají svou práci samozřejmě, můžeme přijmout iniciativy, abychom se tím zabývali“.

Kdy přesně vyšetřování Applu Evropskou komisí vypukne sice můžeme zatím jen hádat, už před 6. březnem, kdy vstoupilo DMA v platnost, však přední představitelé regulačních složek EU varovaly, že mají v plánu dodržování této novinky striktně hlídat a jakmile uvidí jen náznak porušení, začnou jednat. Dá se proto očekávat, že prošetřování dodržování DMA ze strany Applu vypukne co nevidět a bude nejspíš i dost nemilosrdné.