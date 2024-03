V macOS 14.4 se objevila další vážná chyba. Můžete kvůli ní přijít o svá data!

Nedávno vydaný macOS 14.4 se postupem času jeví jako čím dál tím větší průšvih. Je tomu totiž jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že tento update znefunkčňuje některým uživatelům USB huby či tiskárny a že před ním dokonce varovala i společnost Oracle. Stížnosti však stále nekončí, ba právě naopak. Nově objevená chyba v macOS 14.4 vám totiž může zlikvidovat soubory uložené na iCloud Drive.

Na problém upozornil konkrétně vývojář Howard Oakleny z The ELectric Light Company. Ten si všiml konkrétně toho, že v případě, že má uživatel povolenou možnost Optimalizovat úložiště Macu s tím, že díky tomu může dané soubory smazat z Macu a uvolnit tak na něj místo, přičemž v případě potřeby daného souboru jej může z iCloudu opět stáhnout, mohou nastat velké problémy. Konkrétně se po odstranění daného souboru z Macu může tentýž soubor zcela smazat i z iCloudu a uživatel tak o něj nenávratně přijde. A to i přesto, že je povolená záloha na iCloud a soubor se tváří, jako kdyby byl na iCloud nahraný a tedy do jisté míry neztratitelný.

Řešení problému je však ve výsledku relativně jednoduché, tedy alespoň to dočasné. Stačí totiž jen navštívit Nastavení – Apple ID – iCloud a zde deaktivovat možnost Optimalizovat úložiště Macu. Jakmile se tak stane, Mac přestane automaticky starší dokumenty uložené na Macu mazat a tím pádem je zajištěno, že kvůli chybě v macOS 14.4 nezmizí ani z iCloudu. Jakmile pak Apple chybu opraví, funkci si bude možné opět bez obav zapnout a tedy si zajistit, že v případě docházejícího lokálního úložiště iCloud vašemu Macu automaticky odbřemení.