macOS 14.4 trpí další chybou! Varuje před ní dokonce i Oracle

macOS 14.4 vydaný teprve nedávno se Applu bohužel příliš nepovedl. Poté, co se minulý týden vyrojily na diskuzních fórech a sociálních sítích stížnosti na nepříjemné chyby, které vyřadily z provozu některé příslušenství, totiž hlásí chybu i společnost Oracle vyvíjející relační databáze, nástroje pro vývoj a správu databází a tak podobně.

Oracle ve svém blogovém příspěvku píše konkrétně toto: „Problém zavedený systémem macOS 14.4, který způsobuje neočekávané ukončení procesů Javy, se týká všech verzí Javy od Javy 8 až po sestavení JDK 22 s předběžným přístupem. Není k dispozici žádné řešení, a protože neexistuje žádný snadný způsob, jak aktualizaci systému macOS vrátit, postižení uživatelé se možná nebudou moci vrátit ke stabilní konfiguraci, pokud nebudou mít k dispozici kompletní zálohu systému před aktualizací operačního systému.“

Jak jsme zmiňovali výše, nejedná se bohužel ani zdaleka o první chybu, kterou macOS 14.4 trpí. Minulý týden si totiž začali jablíčkáři poměrně ve velkém stěžovat například na to, že Macy s tímto OS nejsou schopny detekovat USB huby a to ani v případě, že jsou integrovány do monitorů. Problémy jsou ale třeba i s kabelovým i bezdrátovým tiskem, jelikož Macy nejsou schopné tiskárny detekovat, případně spouštět tisk. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple co nevidět vytasí s aktualizací, která vše vyřeší.