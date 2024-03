Pokud k Macu používáte toto příslušenství, raději si macOS 14.4 vůbec neinstalujte!

Zdá se, že se nedávno vydaný macOS Sonoma 14.4 Applu tak úplně nepovedl. Sociální sítě i zahraniční diskuzní fóra totiž plní od jeho vydání příspěvky nešťastných jablíčkářů, které se točí vesměs kolem jediné věci – konkrétně kolem problémů s USB huby. Někteří jablíčkáři si ale stěžují i na problémy s připojením klávesnic, myší či trackpadů.

Chyba v macOS 14.4 dle všeho ovlivňuje u některých uživatelů všechny typy hubů – tedy jak ty klasické externí připojitelné do USB-C portu Macu, tak i integrované do monitorů, které jsou s Macem následně propojeny přes USB-C/Thunderbolt. Projev chyby je pak naprosto jednoduchý. Jakmile je do některého z portů v USB hubu vloženo médium, Mac jej vůbec „nevidí“ a tedy s ním není schopen jakkoliv pracovat. Co se pak týče periferií, ty nejsou viditelné jak přes Bluetooth, tak ani kabelově.

Zatímco některým uživatelů stačí takto postižený Mac jen restartovat, čímž se jeho konektivita s příslušenstvím plně obnoví, jiní museli vše zprovoznit přes Nastavení – Soukromí a zabezpečení – Povolit připojení příslušenství a zde změnit nastavení. Bohužel se však nejedná o univerzální recept, který by fungoval u každého. Ve výsledku však stejně nezbývá nic jiného než čekat na opravnou aktualizaci, ve které Apple problémy s periferiemi napraví. Do té doby ale není od věci přechod na macOS 14.4 neprovádět, využíváte-li tedy s Macem USB huby či periferie.