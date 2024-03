Proč si myslíme, že nové iPady v březnu nedorazí

V posledních týdnech slyšíme takřka ze všech stran o bezprostředním představení nových iPadů Air a Pro. Háček je však v tom, že nikdo vlastně přesně neví, kdy by k němu mělo dojít. Leckdo jej totiž očekával už spolu s příchodem nových MacBooků Air M3 či maximálně jednotky dnů po něm, jiní jej předpovídali na minulý týden a nyní se zase éterem pohybuje termín 26. března. My v redakci však zastáváme názor, že tak horké to s novými iPady nebude a absolutně nás nepřekvapí, když se světu ukáží až klidně v polovině dubna či ještě později. Proč?

Odpověď je svým způsobem jednoduchá a vychází jak ze smýšlení Applu, tak i z poznatků reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, kterými nyní i začneme. Gurman o víkendu ve svém pravidelném newsletteru uvedl konkrétně to, že iPady Air a Pro dle něj dorazí na konci března či v dubnu s tím, že záleží na tom, jak se Applu povede dokončit speciální verzi iPadOS 17.4, která bude v tabletech předinstalována. Bez jejího dokončení a řádného otestování pak tablety zkrátka nedorazí. Háček je však v tom, že tato verze stále hotová není, což celý proces prodlužuje.

„Jakmile bude operační systém hotový, Apple jej musí poslat do továren, aby byl nainstalován na nový hardware. Tento proces by mohl trvat klidně několik týdnů a tedy pravděpodobně představení nových iPadů posune někam hlouběji do příštího měsíce,“ napsal konkrétně Gurman ve svém týdenním souhrnu novinek ze světa Applu. Jedná se tedy o první indícii toho, že čekat příchod nových iPadů v nejbližších dnech nemá příliš smysl, protože pokud by se tak mělo stát, musel by být OS velmi pravděpodobně již továrnami instalován na iPady, což se pravděpodobně neděje.

Načasování, které nedává smysl

Druhá věc, která alespoň dle nás naznačuje, že nové iPady Air a Pro dorazí skutečně až někdy v dubnu, je pak fakt, že kdyby bylo jejich představení skutečně na spadnutí, Apple by ve výsledku vůbec nemusel na začátku března ukazovat samostatně MacBooky Air M3, ale vše by mohl spojit a vydat více tiskových zpráv současně, popřípadě rovnou uspořádat klasickou Keynote. Ostatně, v minulosti jsme byli jak svědky toho, že vydal zároveň více tiskových zpráv s novými produkty (představil tak třeba M2 generaci Maců mini a MacBooků Pro či nejnovější Apple TV 4K, základní iPady a poslední iPady Pro), tak i svědky toho, že se Keynote nemusí točit vyloženě kolem „wow“ produktů. Třeba loňská podzimní Scary Fast Keynote, na které ukázal Apple v noci čipy M3, M3 Pro a M3 Max asi za 25 minut, úplně „wow“ nebyla.

Oba tyto styly představení však měly něco společné – sdružovaly vícero produktů, které byly velmi pravděpodobně dokončeny v podobném časovém horizontu a tedy dávalo jejich představení smysl současně. Jinými slovy, nedávalo smysl, kdyby například jeden čip M3 ukázal Apple na začátku měsíce, druhý v jeho polovině a třetí pak na jeho konci. Právě tento představovací scénář se přitom nyní některými leakery očekává u iPadů Air a Pro.

MacBook Air M3 představil Apple v pondělí 4. března, příchod nových iPadů pak někteří leakeři předpovídají na úterý 26. března. Bavíme se tedy o zhruba třítýdenním časovém okně. A ruku na srdce, vážně by byl pro Apple zrovna v případě relativně málo upgradovaného MacBooku Air M3 tyto tři týdny s oznámením počkat a ukázat jej až spolu s novými iPady? Přeci jen se nejedná o žádnou revoluci, která by trhala prodejní rekordy. Tímto vyčkáním by si navíc zajistil, že na novinářských prezentacích, které se minimálně v zahraničí konají dle mnoha zdrojů ve velkém ke každému produktu, bude mít jednak o čem povídat a jednak, že za jeden měsíc nebude novináře svolávat do svých kanceláří hned nadvakrát (tedy je ušetří svým způsobem zbytečného cestování).

Duben je jistota, březen spíš překvapení

Právě na základě dvou výše zmíněných argumentů jsme v redakci přesvědčeni o tom, že nás do konce března žádné představení nového iPadu Air či Pro nečeká a co víc, vůbec by nás nepřekvapilo, kdybychom se těchto zařízení nedočkali ani hned z kraje dubna. Stát se sice může leccos a Apple nám může příští týden vypálit rybník tiskovou zprávou, pravděpodobnost je ale docela malá.