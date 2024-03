Letošní Apple Watch nabídnou měření krevního tlaku a upozorní na spánkovou apnoe

Apple Watch nabízí čím dál tím více zdravotních funkcí a právě letos by měly přinést největší změnu od chvíle, kdy do nich Apple integroval EKG. Jednat by se mělo o měření krevního tlaku, ovšem tak trochu jiné, než na které jsme zvyklí od našich lékařů. Apple již dlouhé roky pracuje na neinvazivním meření monitorování krevního tlaku a glukózy v krvi.

Díky těmto funkcím by mohl Apple měřit vysoký krevní tlak a cukrovku. Jako první se již letos do Apple Watch dostane měření krevního tlaku, ovšem nebude poskytovat klasické hodnoty takzvaného systolického a diastolického krevního tlaku. Na místo toho se pouze uživatel dozví, že jeho krevní tlak je zvýšený, respektive vyšší než je normál.

Funkce bude dostupná pouze na nových Apple Watch, protože vyžaduje zcela nový senzor, který předchozí generace samozřejmě nemají. Další funkcí, kterou by letošní Apple Watch měly nabídnout je upozornění na spánkovou apnoe, tedy na problém, kdy dochází během spánku k zástavě dechu.