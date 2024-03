Apple Watch se naučí rozpoznat nová gesta rukou

Ovládání Apple Watch čeká dost možná poměrně zásadní změna. Apple si totiž nedávno zaregistroval velmi zajímavý patent, který poodhaluje, že ovládání gesty ještě v žádném případě neřeklo poslední slovo. Poté, co je kalifornský gigant naučil své hodinky rozpoznat v rámci zpřístupnění a poté i coby standardní funkci Apple Watch Series 9 a Ultra 2, se totiž dle všeho chystá funkci výrazně rozšířit.

Patentová přihláška je jako již tradičně poměrně abstraktní a nekonkrétní, aby skrze ní Apple konkurenci prozradil o své vizi jen minimum. Dozvídáme se v ní však o řadě nejrůznějších jednoduchých gest spočívajících například v přejetí prsty po dlani a tak podobně, které budou určena pro aktivaci různých funkcí. Apple navíc počítá i s tím, že by mezi sebou šla gesta jednoduše kombinovat, díky čemuž by tedy uživatel nemusel vůbec interagovat s dotykovým displejem hodinek, ale minimálně elementární úkony by dokázal zprocesovat právě skrze gesta.

Apple hovoří v patentové přihlášce například o to, že procházet aplikace by mohlo jít otáčením zápěstí, zatímco určitou intenzitou sevřené pěsti by pak šlo vybírat z nejrůznějších hodinkami navržených možností například u textových zpráv a tak podobně. Aby však bylo ovládání gesty co možná nejkomplexnější, je samozřejmě třeba vytvořit spoustu gest, které budou pro hodinky rozpoznatelné a zároveň pro uživatele jednoduché na zapamatování. Před Applem je tedy v tomto směru skutečná výzva, kterou pokud překoná, je schopen Apple Watch posunou na velmi zajímavou úroveň.