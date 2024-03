Apple představí nové iPady už příští týden, tvrdí zdroje

Od představení nové generace iPadů Air a Pro nás dělí možná už jen posledních pár dnů. Leaker Instant Digital totiž na čínské sociální síti Weibo tvrdí, že má Apple v plánu nové iPady světu ukázat skrze tiskové zprávy už příští úterý 26. března s tím, že o pár dní později vstoupí do prodejů. Je tu však pořádný háček.

Leaker své informace dost možná opírá o stejný zdroj, který nedávno citoval čínský portál IT Home. I ten totiž předpovídal představení nových iPadů na úterý 26. března. Háček je však v tom, že IT Home dle všeho vychází jen z informací od prodejců příslušenství pro iPady, kteří mají plánovat spustit prodej doplňků pro nové iPady právě na úterý 26. března. Jedná se však o malé společnosti, které s Applem zcela určitě nespolupracují a jejich plány tedy nelze brát v žádném případě příliš vážně.

Gurman je proti

Vidle do celé zápletky okolo příchodu nových iPadů hodil navíc před pár hodinami i zřejmě nejlépe informovaný zdroj ze světa Applu současnosti, kterým není nikdo jiný než reportér Mark Gurman z Bloombergu. Ten dlouhodobě tvrdí, že plán Applu je vydat nové iPady Air a Pro na konci března či začátku dubna, avšak vše bude záležet na tom, jak rychle se mu podaří dokončit speciální verzi iPadOS 17.4, která v tabletech dorazí. Ta však stále není podle všeho hotová, což dost možná znamená, že ani začátek dubna se tak úplně nestihne.

„Jakmile bude operační systém hotový, Apple jej musí poslat do továren, aby byl nainstalován na nový hardware.Tento proces by mohl trvat klidně několik týdnů a tedy pravděpodobně představení nových iPadů posune někam hlouběji do příštího měsíce,“ napsal konkrétně Gurman ve svém týdenním souhrnu novinek ze světa Applu. S představením příští týden tedy raději příliš nepočítejte, byť jej mějte v hlavách. Určitá šance, že tablety dorazí, totiž samozřejmě je, avšak jako přespříliš velkou jí nevidíme.