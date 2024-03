Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost: Denní návyky, jemné buzení a widget s fotkami

Wake Up Light

Jste ráno unavení? Má vaše tělo pocit, že se mu nechce vstávat? Vytvořte si umělé svítání pomocí funkce Wake Up Light, aby vám ranní vstávání připadalo snazší a přirozenější. Aplikace Wake Up Light je určena pro použití se světly podporujícími HomeKit, nyní je snadné přidat budík s probouzejícím světlem do aplikace Apple Home.

Aplikaci Wake Up Light stáhnete bezplatně zde.