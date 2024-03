Zajímavé hry pro macOS, které si stáhnete zdarma

Milujete hry, vyznáte se v nich a chcete si vaše znalosti ověřit v zábavné hře? Ve hře Mega Quiz Gaming najdete otázky, týkající se populárních her, vydaných do roku 2024. Ve více než 250 úrovních budete hádat hry na základě nápovědy složené z emoji hieroglyfů.

Probudíte se v budově, kterou nepoznáváte. Ne, nepamatujete si, kdo jste, natož budovu. Ztratili jste paměť. U vašich nohou vidíte nápis „DON’T FACE UP“. Nejste si jisti, co to znamená, a tak se vydáte na průzkum budovy. Budete muset zjistit, co se vám stalo a co se stalo s tímto místem.