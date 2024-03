Recenze Tactical Roger Pencil Pro: Alternativa Apple Pencil na steroidech za super cenu

Jste majiteli iPadu a přemýšlíte právě nad koupí Apple Pencil? Výborně! V dnešní recenzi se totiž podíváme na skvělou alternativu k Apple Pencil 2. generace, která nabízí spoustu užitečných funkcí a vychytávek a přitom je za podstatně přívětivější cenu. Přesně taková je Tactical Roger Pencil Pro, kterou již zhruba dva týdny testuji. Pojďme se na ní tedy podívat hezky zblízka.

Technické specifikace

Jak již chápete z titulku této recenze, Tactical Roger Pencil Pro je alternativou k Apple Pencil s výrazně lepší cenovkou a troufnu si říci, že i s řadou vlastností, kterými originál překonává. Narozdíl od své standardní verze, kterou jsme na našem magazínu recenzovali již dříve, podporuje model Pro bezdrátové nabíjení přímo z iPadu skrze jeho boční stranu. Na tu stačí tužku jednoduše magneticky „přicvaknout“ a je hotovo. Kromě bezdrátového nabíjení z iPadu lze ale tužku nabít na klasických bezdrátových nabíječkách a dokonce i přes USB-C port na jejím těle. Zkrátka a dobře, univerzálnost v praxi.

Tužka komunikuje s jakýmkoliv iPadem s podporou Apple Pencil přes Bluetooth, přičemž spárování je otázkou několika málo vteřin. Stačí totiž ve výsledku jen tužku zapnout skrze její horní tlačítko a následně na iPadu otevřít Nastavení – Bluetooth a zde tužku přidat. Jakmile tak jednou učiníte a tedy vytvoříte v iPadu pro Roger Pencil Pro Bluetooth profil, tužka se začne k iPadu připojovat po každém zapnutí automaticky. Mimochodem, horní tlačítko nesouží jen k zapnutí a vypnutí tužky, ale taktéž k ovládání iPadu. Konkrétně jedním stiskem vám umožní se vrátit na domovskou obrazovku, dvojklikem se zase zaktivuje multitasking aplikací.

Co se týče dalších vychytávek a vlastností, výrobce se u Roger Pencil Pro chlubí například jejím měděným základem, díky kterému by měla být mimořádně přesná a zároveň odolná, kvalitním plastovým tělem v černé či bílé barvě či vyměnitelnými hroty. V balení tužky jsou celkem tři, přičemž jeden je na ní nasazen a dva pak přibalené v krabičce spolu s manuálem a nabíjecím kabelem. Po spárování tužky s iPadem zde samozřejmě nechybí ani ignorace dotyku ruky opřené o displej.

Standardní cena Roger Pencil Pro je 1190 Kč, což je vzhledem k tomu, co umí, skoro až neuvěřitelná částka. Vždyť klasická Apple Pencil 2 vychází na 3 890 Kč a nebojím se říci, že z hlediska funkčnosti se jedná téměř o totéž. Tužce od Tacticalu totiž chybí v porovnání s Apple Pencil jen citlivost na přítlak a podpora podržení tužky nad displejem iPadu Pro pro vytvoření značky. Apple Pencil sice nabízí taktéž přepínání nástrojů dvojitým poklepáním, nicméně Roger Pencil Pro zase disponuje horním tlačítkem s možností se přes něj vrátit na plochu či zaktivovat multitasking.

Testování

Na testování mi dorazila jak černá, tak i bílá varianta s tím, že obě jsou na pohled skutečně atraktivní a ať už sáhnete po jakékoliv, bude se vám zaručeně líbit. Kromě designu ale musím znovu vyzdvihnout to, jak skvěle se tužka propojuje s iPadem. Není totiž třeba žádné nesmyslné aktivování párovacích režimů, ale stačí skutečně jen zapnout tužku, nechat jí iPadem najít přes Bluetooth a je hotovo. V tomto směru tedy rozhodně palec nahoru. Ten si přitom zaslouží Tactical i za integraci tužky do widgetu Baterie v iPadOS. Po spárování a připojení tužky k iPadu se totiž Roger Pencil Pro zobrazí okamžitě v bateriovém widgetu a vy tak máte dokonalý přehled o úrovni jeho nabití. Samozřejmostí je pak to, že jakmile začnete tužku nabíjet, ve widgetu se zobrazí blesk symbolizující právě nabíjení. S hlídáním stavu nabití tedy nebude žádný problém.

Hlavním účelem každého stylusu je bezesporu psaní či kreslení na displeji iPadu a to zvládá Roger Pencil Pro opravdu bravurně. Odezva displeje iPadu na tužku je naprosto blesková, přesnost vynikající a velmi mě bavily i náklony, díky kterým lze pomocí Roger Pencil Pro například stínovat obrázky a tak podobně. Právě díky podpoře náklonu se člověk s Roger Pencil Pro v ruce cítí skutečně jako když kreslí na papír, protože se stylus chová velmi podobně jako klasická tužka. Jasně, nepodpora tlakového snímání sice může leckoho zamrzet, myslím si však, že vzhledem k cenovce se jedná o prominutelnou absenci.

Fotogalerie roger tactical pen pro 8 roger tactical pen pro 9 roger tactical pen pro 10 roger tactical pen pro 11 roger tactical pen pro 12 roger tactical pen pro 13 roger tactical pen pro 14 roger tactical pen pro 15 Vstoupit do galerie

Za dobu testování jsem si velmi oblíbil i možnost skrze tlačítko zaktivovat rychle multitasking či se vrátit na domovskou obrazovku. Když už má totiž člověk tužku v ruce, je za mě daleko intuitivnější tablet ovládat právě přes ní a nikoliv dotyky prstů. A jelikož právě vyvolání multitaskingu a návrat na domovskou obrazovku jen pomocí tužky je nemožné, jelikož spodní „návratová lišta“ na ní nereaguje, je super, že tento problém vyřešil Tactical právě skrze tlačítko. Škoda jen, že už se nedostalo na vyřešení nemožnosti přes Pencil vysunout ovládací centrum z pravého horního rohu. Alespoň má ale výrobce do budoucna zajímavou možnost pro zlepšení.

Resumé

Jak tedy Roger Pencil Pro závěrem zhodnotit? Dle mého se jedná o vynikající alternativu k Apple Pencil, která nabízí takřka vše, co výrazně dražší originál 2. generace. Když k tomu navíc přičtu vychytávky navíc ve formě horního tlačítka pro návrat či multitasking, možnost nabíjení jak bezdrátovou, tak i kabelovou cestou, dostupnost i v černé variantě a hlavně naprosto parádní cenu, dostávám stylus, který zkrátka stojí za to. Hledáte-li tedy levnou alternativu k Apple Pencil, která uspokojí i náročnější uživatele, právě jste ji našli.

Slevový kód

Pokud vás Roger Pencil Pro zaujala, mám pro vás skvělou zprávu. U Mobil Pohotovosti se mi totiž podařilo dohodnout slevový kód, díky kterému ušetří 5 z vás při nákupu příjemných 20 %. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte tactical20 a stylus vás vyjde na 952 Kč namísto obvyklých 1190 Kč.

Tactical Roger Pencil Pro můžete zakoupit zde