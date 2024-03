Co se stane, když Doprovod na iPhonu detekuje zpoždění?

V iOS 17 Apple představil novou funkci sdílení polohy s názvem Doprovod, která je dostupná přes aplikaci Zprávy. Tato funkce je primárně určena ke sdílení informací o vaší poloze s přáteli a rodinou na cestách. Od standardních funkcí pro sdílení polohy se však liší tím, že nesdílí pouze vaši polohu nebo průběžně aktualizuje vaši živou polohu. Namísto toho poskytuje možnost kontroly toho, kdo s vámi svou polohu sdílí.

Funkce Doprovod dokáže automaticky upozornit vaše přátele a rodinu, když jste (nebo spíše váš iPhone) bezpečně dorazili do cíle. Pokud však nedorazíte podle očekávání, může s vašimi přáteli a rodinou sdílet informace, jako je vaše poloha, stav baterie iPhonu atd. Jak přesně, kdy a jaké informace funkce Doprovod sdílí ve chvílích, kdy máte zpoždění?

Funkce Doprovod umožňuje uživateli dva režimy přihlášení. Buď se můžete přihlásit podle cíle cesty, nebo podle časovače. V logistice fungování obou funkcí jsou drobné rozdíly.

Kontrola podle cíle cesty

Při sledování podle cíle cesty vám iPhone umožní vybrat si cíl cesty a způsob dopravy. Způsob dopravy pomáhá s určením předpokládaného času příjezdu, který vašemu kontaktu poskytne prvotní představu o tom, kdy byste mohli dorazit. Při odjezdu jej iOS automaticky aktualizuje na základě dopravních a jízdních podmínek. Můžete také přidat další čas na případné přestávky. Pokud dorazíte do cíle včas, váš kontakt je o tom informován a funkce Doprovod se automaticky ukončí. V tomto případě se s druhou stranou nesdílejí žádné další informace.

Pokud se však zpozdíte, zobrazí se na obrazovce výzva. Pokud na tuto výzvu odpovíte do 15 minut (můžete Doprovod ukončit nebo přidat další čas), nebudou odeslány žádné informace. Pokud však na výzvu neodpovíte, budou upozorněni, že jste se nepřihlásili, a vaše kontakty si mohou zobrazit dostupné informace. Pokud Doprovod ukončíte, příjemce je stále informován o tom, že jste sledování ukončili, ale nejsou s ním sdíleny žádné další údaje o vaší poloze, baterii iPhonu a dalších parametrech.

Kromě zpoždění vám iPhone zobrazí notifikaci také v případě, že delší dobu nepostupujete směrem k cíli, nebo v případě nouzového volání SOS. Opět budete mít 15 minut na to, abyste na výzvu reagovali, jinak bude příjemce vaší polohy upozorněn prostřednictvím služby Doprovod.

Kontrola podle časovače

Druhá možnost zahrnuje odeslání kontroly podle časovače. Pokud se například setkáváte s někým novým, můžete určit dobu (od 5 minut do 24 hodin), po které se budete svému příteli hlásit. Po skončení časovače se na obrazovce zobrazí výzva, abyste Doprovod ukončili nebo přidali další čas. Stejně jako v případě cíle, pokud na výzvu neodpovíte do 15 minut, bude příjemce upozorněn. Kromě toho se stejně jako u přihlášení do cíle zobrazí výzva, pokud v době, kdy je přihlášení aktivní, uskutečníte tísňové SOS volání.

Ve všech výše popsaných případech příjemce obdrží oznámení, že jste se neodhlásili, a poté si může vybrat, zda vám zavolá, nebo si zobrazí vaše dostupné informace.

Sdílené informace

V závislosti na tom, jak jste nastavili službu Doprovod, budou s příslušným kontaktem sdíleny odpovídající informace. Pokud jste se rozhodli sdílet s příjemcem omezené informace, obdrží aktuální polohu vašeho iPhonu a podrobnosti o baterii a síťovém signálu vašeho iPhonu (a Apple Watch). V případě, že jste zvolili sdílení úplných informací, příjemce obdrží všechny omezené údaje a také informace o celé trase, kterou váš iPhone urazil, o místě, kde byl váš iPhone naposledy odemčen, a o poloze odebrání vašich hodinek Apple Watch.

Pokud je váš iPhone po spuštění Doprovodu delší dobu offline, například ztratíte signál nebo se iPhone vypne, Doprovod může příjemci poslat oznámení o zpoždění nebo předčasném ukončení a on bude moci vidět data, která jste zvolili během nastavení.