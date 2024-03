Ventusky přichází s pokročilými meteo widgety, zobrazí webové kamery, radar či aktuální teplotu

Česká meteorologická aplikace Ventusky plzeňského InMeteo se na telefonech lidí po celém světě už dávno zabydlela. Její podrobné mapy počasí pro celý svět používají každý den miliony lidí a někdo by si mohl myslet, že na těchto appkách se už moc nového vymyslet nedá. Opak je však pravdou. „Stále přidáváme nové funkce a zobrazujeme nové soubory dat. Aktuálně se snažíme zaměřit na scénáře využití různými cílovými skupinami. Lyžaře zajímají jiné informace než surfaře nebo cestovatele a my se jim snažíme vyjít maximálně vstříc. Některé nové funkce jsou však určené pro všechny.“ říká David Prantl, CEO a majitel firmy.

A tak po nedávném zásadním update, který přinesl meteogramy s předpovědí až 14 dní, přichází verze 32 s další novinkou v podobě rozšířených meteo widgetů. Widgety jsou v iOS oblíbenou funkcí a u aplikací přinášejících aktuální informace to platí dvojnásob. Je tedy jasné, že prakticky všechny meteo aplikace nějakou formu widgetů s přehledem počasí nabízejí a jedná se snad o nejpoužívanější widgety hned po klasických hodinách nebo kalendáři.

Ventusky není výjimkou a nabízí je ve všech formátech (2×2, 2×4 i 4×4). Ukazují buď klasickou předpověď počasí po hodinách či dnech nebo velmi užitečnou radarovou mapu. Všechny disponují podrobným nastavením, uživatel si může vybrat doplňkové informace k zobrazení a přizpůsobit si tak vzhled podle sebe. Předpověď a aktuální radarové snímky je možné zobrazit pro aktuální lokaci, vyhledávat místo podle názvu nebo ukazovat pozici aktuálně otevřenou v aplikaci.

Ventusky's latest update for iPhone brings Live webcam widgets and Lock screen weather widgets. Try it out and customize your experience! Did you know widgets work on your Mac too? pic.twitter.com/KWII2gRxPk

— Ventusky (@Ventuskycom) March 10, 2024