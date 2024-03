Umělá inteligence bude hrát u Applu v budoucnu prim! Tento krok to jen potvrzuje

O umělé inteligenci je v posledních měsících slyšet snad ze všech stran. Takřka dnes a denně se totiž objevují nástroje založené právě na AI, které dokonale demonstrují její využití v celé řadě odvětví či pro nepřeberné množství úkolů. Možná o to víc proto leckoho překvapuje, že Apple coby udavač trendů v mobilním světě zatím na poli umělé inteligence nepředvádí žádné velké věci, které by měly potenciál měnit technologický svět. Právě to by se však mělo ve výsledku co nevidět změnit, jelikož první nálož zásadních AI novinek z jeho dílny má dorazit už v iOS 18 a dalších nových OS v červnu. Že bude pro Apple umělá inteligence do budoucna velmi důležitá navíc nyní potvrdil on sám dalším krokem.

Agentura Bloomberg informovala o tom, že začátkem letošního roku koupil Apple velmi zajímavý AI startup nesoucí název DarwinAI. Ten se sice zaměřoval primárně na začlenění umělí inteligence do výrobního procesu komponent pro jejich výrobu, nicméně vývojáři tohoto startupu vytvořili i řadu dalších menších AI řešení, které se dle všeho Applu zalíbily natolik, že se je rozhodl získat pod svá křídla. Ten nicméně tuto akvicizi komentoval jen svým univerzálním prohlášením ve znění: „Apple čas od času kupuje menší technologické společnosti“, což od něho na konto koupě startupů slýcháme pravidelně. Nicméně vzhledem k tomu, že je tento startup úzce spjat s AI, na které má Apple nyní ve velkém pracovat, je víceméně jasné, že jeho technologie využije právě pro zkvalitnění svých řešení.