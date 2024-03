Apple Vision Pro čeká v této zemi přejmenování!

Dokážete si představit, že by se jmenoval v Česku iPhone jinak než třeba na Slovensku, v Německu či v jiné zemi? Tedy, že u nás bychom smartphonu od Applu říkali iPhone, ale ve vedlejším státě by to byl třeba ApplePhone? Nejspíš ne, vždyť by se koneckonců jednalo o solidní zmatek. Přesto to však vypadá, že Apple podobná rošáda se jmény čeká a to konkrétu u Vision Pro.

Na našem magazínu jsme vás už několikrát informovali o tom, že s názvem „Vision Pro“ má Apple v jedné – a pro něj bohužel důležité – zemi problém. Řeč je konkrétně o Číně, ve které drží ochrannou známku na „Vision Pro“ tamní technologický gigant Huawei, který tento název navíc používá pro svou technologii v chytrých televizích. Huawei jej navíc drží již od roku 2021 s tím, že práva na něj vyprchají až v listopadu 2031. Apple se sice intenzivně snaží název získat, avšak podle nejnovějších informací asijských médií se mu to absolutně nedaří. U Huawei totiž nepochodil a narazil i u příslušných úřadů, které jeho žádost zamítly.

Apple se sice měl podle zamítnutí odvolat a tím si vydupat přezkoumání celé záležitosti, nezdá se však pravděpodobné, že by u čínských úřadů pochodil a název Vision Pro se mu podařil pro jeho headset získat – tím spíš, když je Huawei tamní vládou podporován a dotován. Applu tedy nezbude velmi pravděpodobně nic jiného než zvolit pro Vision Pro v Číně jiný název, na který se nebudou vztahovat žádné ochranné známky a který si tedy bude moci on sám zaregistrovat a bez obav jej v zemi pro headset dlouhé roky používat.