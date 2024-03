Apple bude ještě zelenější

Společnost Apple dnes oznámila, že její dodavatelé – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a japonská společnost Murata Manufacturing – investují do jejího fondu Restore Fund, programu zaměřeného na zvýšení investic do vysoce kvalitního odstraňování uhlíku z přírody a zároveň na ochranu kritických ekosystémů.

Společnost TSMC investuje až 50 milionů dolarů a Murata až 30 milionů dolarů, přičemž peníze spravuje společnost Climate Asset Management. Apple založil Restore Fund v roce 2021 darem ve výši 200 milionů dolarů a v roce 2023 jej rozšířil o dalších 200 milionů dolarů. Část peněz použije cupertinská společnost na podporu vytváření udržitelných certifikovaných funkčních lesů v Jižní Americe. Projekt má uspokojit rostoucí celosvětovou poptávku po dřevě a zároveň snížit tlak na přírodní lesy.

Dva z partnerů, s nimiž Apple na lesích pracuje, vysadili eukalyptus, který je pro svou rychlost růstu, schopnost obnovovat degradovanou půdu a nižší spotřebu vody než jiné druhy stromů ideálním stromem pro udržitelné lesy. Třetí partner společnosti Apple vytváří udržitelné lesy z tropických tvrdých dřevin původem z brazilského Atlantického lesa, přičemž část půdy je určena také na obnovu druhů stromů, které jsou na pokraji vyhynutí. Z příslušného fondu budou financovány další projekty zaměřené na ochranu a obnovu ekosystémů, jejichž výběr právě probíhá. Apple si stanovil cíl odstranit do roku 2025 z ovzduší 1 milion tun oxidu uhličitého.

Do roku 2030 chce být Apple uhlíkově neutrální v celém svém dodavatelském řetězci. Více než 300 dodavatelů se přihlásilo do programu čisté energie pro dodavatele, který je zavazuje k dosažení 100% obnovitelné energie pro veškerou výrobu společnosti Apple do konce desetiletí, a Apple také požádal své partnery, aby dekarbonizovali své provozy související s cupertinskou společností.