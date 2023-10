Šéf Applu se rozpovídal o budoucnosti iPhonu, ekologii i o tom, co sám dělá pro životní prostředí

Generální ředitel Applu Tim Cook v novém rozhovoru pro Brut vysvětlil, proč společnost vydává každý rok nový iPhone, jak bude přístroj vypadat v budoucnu, co on sám osobně dělá pro snížení uhlíkové stopy a dotkl se i dalších témat.

Krátký rozhovor byl natočen v datovém centru společnosti Apple v Dánsku, u níž se nachází také solární elektrárna. Interview je směrováno především ke Cookovým názorům na různé otázky související s životním prostředím, včetně nejrůznějších dezinformací. Cook vysvětlil, že záměrem Applu je dát do kontrastu utajování svých produktů s otevřeností jeho ekologických snah, protože se chce v tomto ohledu stát pro ostatní příkladem. Sdělil, že Apple má před sebou ještě hodně práce, pokud jde o obnovitelné zdroje energie a používání recyklovaných materiálů, aby dosáhl svých cílů.

Na otázku, zda „opravdu potřebujeme každý rok nový iPhone“, Cook odpověděl: „Myslím, že mít každý rok iPhone pro ty lidi, kteří ho chtějí, je skvělá věc.“ Nezapomíná zmínit, že Apple zákazníkům nabízí možnost dát staršímu modelu život prostřednictvím výměnných programů, který tak může nadále sloužit, pakliže je funkční a dodává, že pokud nefunguje, má společnost způsoby, jak ho rozebrat a materiál využít k výrobě nového iPhonu.

Padla také otázka, jak bude iPhone vypadat za 20 nebo 30 let v budoucnosti, na kterou šéf Applu reagoval takto: „Myslím si, že samozřejmě bude mnohem dál, než kde je v současnosti, ale nerad bych vám v tomto ohledu prozradil všechna naše tajemství. Řeknu jen, že z ekologického hlediska bude uhlíkově neutrální.“

Na dotaz, co Cook osobně dělá pro to, aby pomohl životnímu prostředí, odpověděl: „Jezdím elektromobilem. Snažím se vyhýbat plastům a plastovým lahvím. Recykluji. Kompostuji.“ Svou reakci na toto téma uzavřel vyjádřením, že se snaží podniknout maximum pro to, aby všechny jeho aktivity měly pokud možno co nejnižší uhlíkovou stopu.