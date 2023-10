Tim Cook: Apple pracuje na generativní AI, pomoci nám s ní můžete i vy

Umělá inteligence je neustále na vzestupu, a mnozí si již nějakou dobu kladou otázku, kdy do tohoto rozjetého vlaku konečně naplno nastoupí také společnost Apple. Zatímco Microsoft i Google již na tomto poli nějakou chvíli operují, u Applu by se zatím mohlo zdát, že stojí jaksi v pozadí. To by se ale již v dohledné době mohlo změnit.

Nedávné interview s Timem Cookem mimo jiné odhalilo, že se Apple hodlá angažovat na poli generativní AI. V rozhovoru, který poskytl britskému tisku, Tim Cook kromě jiného prozradil, že Apple v Británii momentálně nabírá nové zaměstnance pro AI sektor. „Ano, v této oblasti nabíráme nové pracovní síly, a předpokládám, že nábor bude nabírat na intenzitě,“ uvedl Cook.

Cook v rozhovoru dále podrobněji popsal všudypřítomný vliv umělé inteligence v produktech společnosti Apple a zmínil také její roli ve funkcích, jako je detekce pádu na hodinkách Apple Watch, detekce autonehody, detekce fibrilace síní, funkce EKG a prediktivní psaní na iPhonu. Cook také potvrdil spekulace o tom, že společnost Apple zkoumá možnosti služby podobné ChatGPT. Při zdůrazňování přítomnosti umělé inteligence v ekosystému produktů společnosti Apple Cook prohlásil, že „umělá inteligence je všude“, a potvrdil také probíhající výzkum v oblasti generativní umělé inteligence. Tento závazek je v souladu s průmyslovými trendy a podtrhuje odhodlání společnosti Apple zůstat v čele technologického pokroku.

Přirozený postup společnosti Apple na scénu AI je vzhledem ke krokům jejích konkurentů zřejmý. Google předvádí svého neustále se vyvíjejícího chatbota Barda, zatímco Microsoft a OpenAI se chlubí ChatGPT. Společnost Meta nedávno představila svého asistenta AI na akci Connect 2023. Převaha AI u těchto technologických gigantů signalizuje trajektorii, kdy AI nadále zůstává všudypřítomnou silou v technologickém prostředí a nevykazuje žádné známky zpomalení.