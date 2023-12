Apple je podle PETA eko společností roku

Když Apple spolu s iPhony 15 (Pro) oznámil, že u svého příslušenství končí s kůží a nahrazuje ji ekologickým FineWoven materiálem, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Zatímco někteří jablíčkáři totiž jeho krok kvitovali, jiní poukazovali na to, že kůže jeho příslušenství sluší a je proto škoda se s ní rozloučit. Ať už máte na celou problematiku názor jakýkoliv, jedno se musí Applu nechat – právě tento krok mu totiž zajistil u ochranářské organizace PETA velmi vysoký kredit.

PETA konkrétně Applu udělila cenu Společnost roku a to nejen za to, že přešel z kůže na FineWoven, ale taktéž za to, že ze velkém využívá recyklovaný materiál či snižuje uhlíkové emise. Všechny tyto kroky podle organizace jednak vedou ke splnění požadavků čím dál tím většího množství uživatelů, kterým není ekologie cizí, a jednak jdou příkladem ostatním technologickým gigantům, pro které zatím není ekologie taková priorita jako právě pro Apple. Zda budou Apple tyto společnosti následovat je sice zatím samozřejmě nejasné, důležitý první krok je nicméně učiněn.