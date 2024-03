TikTok chystá kopii Instagramu!

Kontroverzní sociální síť TikTok je již nyní považována za konkurenci pro Instagram, co se týče krátkých videí. Nicméně jsou to právě videa, co tvoří obsah na TikToku, zatímco Instagram stále umožňuje uživatelům zveřejňovat fotografie ve svém kanálu a sdílet 24hodinové Stories. Nyní se zdá, že TikTok pracuje na nové aplikaci, která má konkurovat fotokanálu Instagramu.

Server TheSpAndroid tento týden informoval o tom, že se v kódu nejnovější verze aplikace TikTok objevilo hned několik odkazů na aplikaci zvanou „TikTok Photos“. Na základě řetězců redaktoři zmíněného serveru usoudili, že by se mohlo jednat o zcela novou aplikaci velmi podobnou Instagramu, s kanálem, kde mohou uživatelé sdílet fotografie se svými přáteli a rodinou. Zmíněné řetězce vyzývají uživatele k vyzkoušení nové aplikace TikTok Photos. Vypadá to také, že uživatelé budou moci sdílet obsah z hlavní aplikace TikTok do aplikace Fotky. Další řetězec popisuje aplikaci jako místo, kde se lze dostat k „dalším podobně smýšlejícím lidem, kteří mají rádi příspěvky s fotografiemi“.

Zatím nejsou nicméně známy žádné podrobnosti o tom, kdy a kde bude aplikace TikTok Photos vydána, ale vše nasvědčuje tomu, že by k oficiálnímu oznámení mělo dojít velmi brzy. Zpráva o možném konkurentovi pro Instagram přichází zrovna v době, kdy si několik tvůrců stěžovalo na to, že se Instagram zaměřuje více na video a ztrácí svou hlavní podstatu, kterou je být místem pro sdílení fotografií.

TikTok Photos se paradoxně může objevit ve chvíli, kdy je populární aplikace společnosti ByteDance v ohrožení na území Spojených států. Sněmovna reprezentantů totiž bude tento týden hlasovat o návrhu zákona, který by mohl TikTok v USA zakázat. Prezident Joe Biden minulý pátek v prohlášení pro tisk uvedl, že pokud Kongres zákon schválí, podepíše ho. V reakci na Bidenovo prohlášení společnost TikTok tvrdí, že se americká vláda „pokouší zbavit 170 milionů Američanů jejich ústavního práva na svobodu projevu“ tím, že se snaží tuto platformu v zemi zakázat. Vláda obviňuje čínskou společnost ByteDance, že využívá TikTok ke sdílení údajů o uživatelích z celého světa s čínskou vládou.