Apple vyvíjí iMac s dotykovou obrazovkou ve stylu Surface Studio od Microsoftu

Je známo, že Apple dlouhodobě odmítá koncept iMacu nebo MacBooku s dotykovou obrazovkou. Nicméně je otázkou, zda přeci jen v budoucnu něco podobného ze strany Applu neuvidíme. Stačí se podívat na Microsoft Surface Studio a je jasné, že svou klientelu si tento produkt najde. Že nad něčím podobným Apple alespoň přemýšlí může napovědět aktualizovaná patentová přihláška.

Přihláška pojednává o otočném stojanu pro stolní počítač, který by měl dopomoci iMacu k snadnějšímu přepravování. Mělo by jít o důmyslnou konstrukci, která by byla natolik tenká, aby nikde při přepravě nezavazela. V souladu s tímto požadavkem na přepravu pochopitelně existuje neustálá potřeba vylepšovat stojany, podpěry a související součásti výpočetních zařízení. Pokud se podíváte na grafické vyhotovení stojanu, které je umístěno pod odstavcem, možná vám právě zařízení od Microsoftu vzdáleně připomene. Někteří se tedy domnívají, že se Apple možná tímto patentem snaží zamaskovat, že nad zařízením ve stylu Microsoft Surface Studio vážně uvažuje. Jedná se ale o ničím podloženou spekulaci. Apple vlastní nepřeberné množství patentů, z nichž nikdy neuvede v život. Pokud by Apple něco podobného skutečně světu ukázal, je už nyní jasné, že by se jednalo se velmi specifické zařízení s vysokou cenovkou, a to pouze pro určitou sortu uživatelů. Lze si přestavit, že by něco podobného užili třeba grafici.