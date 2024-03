Apple vyvíjí každý rok hned 5 typů iOS! Jaké to jsou a co je jejich účelem?

Mysleli jste si, že každoroční vývoj operačního systému iOS je přímočarou procházkou růžovou zahradou, jelikož Apple jen navazuje na to, co už vydal před rokem? Ano i ne. Pravdou sice je, že na starší verze iOS navazováno bývá, avšak to rozhodně neznamená, že by byl vývoj nové verze pro Apple jednoduchý a rychlý. Každoročně je totiž třeba připravit hned pět hlavních verzí iOS, které jsou určené jak pro běžné uživatele, tak pro techniky Applu či jeho spolupracovníky podílející se na testování systému. o co se konkrétně jedná?

Verze iOS, které Apple každoročně musí vyvinout

Release – Veřejný iOS určený pro koncové spotřebitele. Tato verze by se pak dala ještě rozdělit na veřejnou plnou, veřejnou beta verzi a vývojářskou beta verzi.

– Veřejný iOS určený pro koncové spotřebitele. Tato verze by se pak dala ještě rozdělit na veřejnou plnou, veřejnou beta verzi a vývojářskou beta verzi. InternalUI – Vytvořen pro softwarové inženýry společnosti Apple, často obsahuje předprodukční verzi uživatelského rozhraní iOS s dosud nevydanými a neoznámenými funkcemi.

– Vytvořen pro softwarové inženýry společnosti Apple, často obsahuje předprodukční verzi uživatelského rozhraní iOS s dosud nevydanými a neoznámenými funkcemi. VendorUI – Navrženo pro testování kontroly kvality partnery Applu. Může obsahovat prvky předprodukčního uživatelského rozhraní iOS.

– Navrženo pro testování kontroly kvality partnery Applu. Může obsahovat prvky předprodukčního uživatelského rozhraní iOS. NonUI – Vyvinuto pro hardwarové inženýry a kalibrační stroje, neobsahuje standardní uživatelské rozhraní iOS.

– Vyvinuto pro hardwarové inženýry a kalibrační stroje, neobsahuje standardní uživatelské rozhraní iOS. LLDiags – Určen pro použití v nízkoúrovňové diagnostice a nemá vůbec žádné uživatelské rozhraní kromě jednoduché diagnostické nabídky (Diags).

Jak tedy můžete sami vidět, Apple toho má každoročně na bedrech v rámci vývoje systému opravdu mnoho. Bez tohoto „kolečka“ systémů by však jeho OS nemusely dosahovat takových kvalit, stejně jako by se jeho inženýrům nepracovalo tak efektivně, jako je tomu nyní. Jeho systém je tedy bezesporu kvalitní, spolehlivý a účinný.