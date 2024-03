Internetem koluje údajné video iPhonu 16 Pro Max s iOS 18! Má ale zásadní háček

S blížícím se představením iPhonů 16 (Pro) zaplavuje sociální sítě čím dál tím větší množství nejrůznějších úniků informací, které mají za cíl tyto telefony s předstihem odhalit veřejnosti. Zatímco však některé tyto úniky pochází od renomovaných zdrojů, jiné jsou vyloženě vycucané z prstu neznámých uživatelů, kteří se na sebe snaží svými výtvory jen strhnout pozornost. Přesně takový kousek začal o víkendu kolovat po internetu s tím, že má odhalovat jak iPhone 16 Pro Max bez Dynamic Islandu, tak i první verzi iOS 18.

An anonymous source has leaked the live footage of iPhone 16 Pro Max with iOS 18 pre build from a Chinese factory

Under panel Camera and Face ID can be seen in the video pic.twitter.com/RDCDkrBaNr

— BreakingTech (@breakingtech__) March 9, 2024