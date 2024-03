10 ikonických retro her z roku 2007, které hrál snad každý

V našem nostalgickém okénku opět mrkneme na pěknou porci starších her. Půjde ale o hry, které se hráčům vryly do paměti a i po letech se k nim rádi vrací. Kolem roku 2007 dorazily hry podporující DirectX 10, který do her přinesl zajímavé odlesky a jiné grafické technologie. Také to bylo zlaté období oblíbených karet Nvidia GeForce 8xxx. Která hra z roku 2007 je vaše oblíbená?

BioShock

Výborná a originální fps hra z podvodního města, která sbírala jedno výtečné rozhodnutí za druhým. Hra, jejíž ikonou je „Big Daddy“ přezdívaný jako Semafor. Titul se dočkal i remasteru.