Zajímavé macOS hry, které nyní stáhnete zdarma

V mrazivém okamžiku vám zazvoní telefon a anonymní volající vám oznámí, že si chce vzít život. Co budete v této kritické situaci dělat? Vydáte se na misi, abyste je zachránili z hlubin zoufalství? Jednejte rychle, protože čas se krátí.

Lákávé červené tlačítko… dává vám moc, nebo má naopak moc nad vámi? Ve hře s všeříkajícím názvem The Red Button před sebou máte před sebou červené tlačítko, které nesmíte stisknout. Odvážíte se vzepřít neznámému, nebo odejdete a budete navždy přemýšlet, co mohlo být? Jen ti nejsilnější budou odměněni a vstoupí do tajemného prostoru s názvem Empty Place.