V Česku odstartovaly prodeje nového MacBooku Air M3

To, na co se někteří tuzemští jablíčkáři těšili dlouhé měsíce a skutečně intenzivně pak posledních pět dní, je konečně tady. Je totiž pátek 8. března, na kterým měl Apple naplánováno oficiální spuštění prodejů nedávno představeného MacBooku Air M3 a to jak ve 13″, tak i 15″ variantě. Pokud jste si tedy v předešlých dnech tuto novinku objednali, nyní je pro vás (s trochou štěstí) den D.

Oficiální start prodejů byl pro Českou republiku nastaven na 8:00, což je čas, kdy otevírají mnohé obchody, ze kterých je MacBooky nyní možné vyzvednout. První šťastlivci by se zároveň dnes měli dočkat doručení novinek prostřednictvím kurýrních služeb, potažmo České pošty. Je nicméně potřeba podotknout, že nových produktů dorazilo do Česka podle našich informací jako již tradičně velmi málo, takže je naprosto jasné, že se poptávka po nich hned tak uspokojit nepodaří. I větší prodejci nám totiž hlásí, že jim na sklady došly jednotky, v lepším případě pak nižší desítky kusů.

Fotogalerie MacBook Air M3 LsA 13 MacBook Air M3 LsA 14 MacBook Air M3 LsA 15 MacBook Air M3 LsA 16 MacBook Air M3 LsA 17 MacBook Air M3 LsA 18 MacBook Air M3 LsA 19 MacBook Air M3 LsA 20 MacBook Air M3 LsA 21 MacBook Air M3 LsA 22 MacBook Air M3 LsA 23 MacBook Air M3 LsA 24 MacBook Air M3 LsA 25 MacBook Air M3 LsA 26 MacBook Air M3 LsA 27 MacBook Air M3 LsA 28 MacBook Air M3 LsA 29 MacBook Air M3 LsA 30 MacBook Air M3 LsA 31 MacBook Air M3 LsA 32 MacBook Air M3 LsA 33 MacBook Air M3 LsA 34 MacBook Air M3 LsA 35 MacBook Air M3 LsA 36 MacBook Air M3 LsA 37 MacBook Air M3 LsA 38 MacBook Air M3 LsA 39 MacBook Air M3 LsA 40 MacBook Air M3 LsA 41 MacBook Air M3 LsA 42 MacBook Air M3 LsA 43 MacBook Air M3 LsA 44 MacBook Air M3 LsA 45 MacBook Air M3 LsA 46 Vstoupit do galerie

Nové MacBooky Air cílí zejména na majitele MacBooků s M1 či staršími čipy, jelikož oproti nim nabízí podstatně více výkonu, ale taktéž pokročilejší WiFi či kvalitnější repro soustavu. Ostatně, jeden Air nám v týdnu dorazil na testování do redakce a coby majitel MacBooku Air M1 musím říci, že přechod na čip M3 je opravdu cítit. Systém je díky němu podstatně svižnější a celková práce tedy příjemnější. Potěší zde ale i nová povrchová úprava u temně inkoustové verze, která eliminuje otisky prstů a jiné šmouhy, které u modelů M2 v tomto odstínu zůstávaly ve velkém.