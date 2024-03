Nejen z iPhone! Tesly půjde ovládat i z Apple Watch

Majitele elektromobilů Tesla, kteří využívají Apple Watch, čeká podle všeho v dohledné době velmi příjemný dárek ze strany automobilky. Jejich vůz totiž půjde ovládat nejen přes mobilní aplikaci na iPhonu, ale taktéž přes aplikaci na Apple Watch. Tuto možnost totiž před pár hodinami potvrdil sám Elon Musk.

Právě absence watchOS aplikace, přes kterou by bylo možné ovládat alespoň elementární funkce Tesel, jejich majitele alespoň podle příspěvků na diskuzních fórech dost štve. Po automobilce proto již dlouhou dobu žádají, aby se na vývoj aplikace pro Apple Watch zaměřila a tím tak i ve výsledku zpříjemnila následné používání vozů. Doposud sice Tesla na toto téma mlčela, to se však nyní konečně mění slovy Muska na X. Ten sice jen kladně odpověděl na dotaz, zda se s aplikací pro Apple Watch počítá, nicméně už jen to ve výsledku bohatě stačí k radosti mnoha jablíčkářů s Teslami.

Fotogalerie Tesla Cybertruck 1 Tesla Cybertruck 2 Tesla Cybertruck 3 Tesla Cybertruck 4 Tesla Cybertruck 5 Tesla Cybertruck 6 Tesla Cybertruck 7 Tesla Cybertruck 8 Tesla Cybertruck 9 Tesla Cybertruck 10 Vstoupit do galerie

Jak rychle bude Tesla schopna vlastní watchOS aplikaci uvolnit můžeme v současnosti jen hádat. Pravdou však je, že v App Store lze už nyní najít několik aplikací z dílny třetích stran, které ovládání vozů přes hodinky umožňují. Je nicméně pravděpodobné, že řešení Tesly je všechny hravě díky hlubší systémové integraci překoná.