Applu unikla další nálož novinek z iOS 18 a macOS 15! Toto v něm dorazí

Do červnového představení iOS 18 a dalších nových operačních systémů z dílny Applu už zbývá jen zhruba měsíc. K odhalení by totiž mělo jako již tradičně dojít na červnové WWDC, která loni přinesla kromě iOS 17 třeba i odhalení headsetu Vision Pro či 15“ MacBooku Air. A jak se zdá, i letos nás čeká parádní podívaná. Hardwaru se sice dost možná na WWDC nedočkáme, po softwarové stránce má být však letošní konference opravdu výživná. Do iOS 18 a dalších nových OS se totiž chystá spousta nových funkcí, které zpříjemní jejich používání, přičemž další nálož z nich nyní díky portálu MacRumors unikla na světlo světa.

Zdroje výše zmíněného portálu pracující podle všeho přímo v Applu tentokrát vynesly informace o tom, že se do iOS 18 a dalších systémů letos opět chystá spousta nových funkcí v rámci zpřístupnění, které budou mít za cíl usnadnit hendikepovaným jablíčkářům používání Apple produktů. Konkrétně mají dorazit:

Adaptivní hlasové zkratky – Tato novinka má uživatelům „namapovat“ na jimi namluvenou hlasovou frázi určitý úkon. Jinými slovy, nově bude možné vyslovit určitou frázi, která spustí v systému danou, uživatelem přednastavenou funkci. Díky adaptivním hlasových zkratkám by mělo jít i přepínat nejrůznější funkce tak, aby bylo celkově používání zařízení bez možnosti se jej dotknout co možná nejjednodušší.

Vylepšení pro Živou řeč – Pro Živou řeč chystá Apple řadu možností, které pomohou s jejím uspořádáním v telefonu a tedy i jejím lepším využitím. K dispozici má být konkrétně zcela nová sekce, ve které budou moci uživatelé jednotlivé fráze různě spravovat, rozčleňovat a upravovat tak, aby se ve funkci co nejlépe zorientoval a byl jí tedy schopen využívat na maximum.

Nastavitelná velikost písma ve více aplikacích – Ne všechny nativní aplikace v současné době podporují zvětšení písma, přičemž například v macOS se v současnosti bavíme jen o pěti aplikacích (Kalendář, Finder, Mail, Zprávy a Poznámky). V macOS 15 a zřejmě i iOS 18 se proto možnosti pro zvětšení písma rozšíří do dalších aplikací s tím, že by k nim navíc měl být velmi jednoduchý přístup. Pro uživatele by tedy měla být naprostá hračka si nastavit písmo, které mu bude zcela vyhovovat a které tedy bude následně používat.

Zdroje MacRumors dále potvrdily, že je ve vývoji i řada dalších funkcí do zpřístupnění, nicméně o těch již neví bohužel nic. O těch, které „vynesly“ pak říkají, že jsou stále ve vývoji a může se klidně stát, že je Apple nakonec odpíská, avšak vzhledem k tomu, kolik energie věnuje v posledních letech právě funkcím ve Zpřístupnění, bylo by to poměrně překvapivé.